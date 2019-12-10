HABER

Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.12.2019 08:33 | Son Güncelleme

Toplantının gündemini, esirlerin serbest bırakılması ve kayıpların aranması dahil güven artırıcı önlemler, mültecilerin evlerine dönmesi bağlamında Suriye'ye kapsamlı insani yardımın yoğunlaştırılması, Anayasa Komitesinin çalışmalarına başlaması ışığında siyasi sürecin ilerletilmesi konuları oluşturuyor

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da Suriye konulu 14. Garantörler Toplantısı, Rusya ve İran arasında ikili teknik görüşmelerle başladı.

Rusya ve İran temsilcileri, Ritz Carlton Oteli'nde düzenlenen teknik görüşmeler kapsamında TSİ 07.15 sularında bir araya geldi.

Türkiye heyetinin TSİ 11.00 sularından itibaren Rusya, İran ve Birleşmiş Milletler (BM) heyetleriyle görüşmeler gerçekleştirmesi bekleniyor.

Toplantının gündemini, esirlerin serbest bırakılması ve kayıpların aranması dahil güven artırıcı önlemler, uluslararası bir konferans yapmak için gerekli girişimlerin tartışılması dahil olmak üzere mültecilerin evlerine dönmesi bağlamında Suriye'ye kapsamlı insani yardımın yoğunlaştırılması, Anayasa Komitesinin çalışmalarına başlaması ışığında siyasi sürecin ilerletilmesi konuları oluşturuyor.

Rus heyetine Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Suriye Özel Temsilcisi Alexander Lavrentiev, İran heyetine de Dışişleri Bakan Yardımcısı Hüseyin Cabiri Ensari başkanlık ediyor. Türk heyetinin başkanlığını ise Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sedat Önal yapıyor.

Toplantıda, Birleşmiş Milletler (BM) heyetini, BM Suriye Özel Temsilcisi Geir Pedersen temsil ediyor.

Suriye rejimi ve askeri muhalefet heyetlerinin katılımıyla yarın yapılacak toplantının ana oturumunda ortak bildirinin kabul edilmesi bekleniyor.

Türkiye, Rusya ve İran garantörlüğündeki Astana formatlı görüşmeler, Ocak 2017'den bu yana sürüyor.

Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı Görenler inanamadı! Kaya parçası değil böbrek taşı
Atlı kızaklar Çıldır Gölü’ne indiAtlı kızaklar Çıldır Gölü’ne indi
Atlı kızaklar Çıldır Gölü’ne indiAtlı kızaklar Çıldır Gölü’ne indi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye konulu Garantörler Toplantısı

En Çok Okunan Haberler

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Artist' sözü ortalığı karıştırdı!

'Beni fare dolu depoya kapatırlardı'

'Beni fare dolu depoya kapatırlardı'

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Merkez Bankası açıkladı! Yıl sonunda dolar ne kadar olacak?

Ülkede alarm durumuna geçildi! Dünyanın gözü orada!

Ülkede alarm durumuna geçildi! Dünyanın gözü orada!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Erdoğan'dan vatandaşlara ekonomi çağrısı!

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’ndan bir ilk!

Efsane Cuma Başladı!

Efsane Cuma Başladı!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Yolcu otobüsü TIR'la çarpıştı: Ölü ve yaralılar var!

Akdeniz'de art arda depremler!

Akdeniz'de art arda depremler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lastik botla kaçarken yakalandı!

Lastik bot tespit edildi! Hemen harekete geçildi

İstanbul’da silahlı suç örgütüne darbe! Gözaltılar var

İstanbul'da operasyon! Gözaltılar var

Yeni Zelanda’daki Whaakari Yanardağı patlamasından kötü haber

Yeni Zelanda'daki yanardağ patlamasından kötü haber

Demokratlar Trump'a yönelik azil gerekçelerini bugün açıklayacak

Trump için kritik gün! Bugün açıklanıyor!

Yeni Zelanda’da 5,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Yeni Zelanda’da büyük deprem!

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı! 2019 Arabuluculuk sınav sonuçları ile ilgili merak edilenler!

Arabuluculuk sınav sonuçları açıklandı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.