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Suriye konulu Dörtlü Zirve sonrası açıklama

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.12.2019 22:55 | Son Güncelleme

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan Dörtlü Zirve’nin ardından İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada liderlerin, Suriye, Libya ve terörle mücadele konularını esas alan verimli bir toplantı yaptıkları belirtildi.İngiltere Başbakanlığı resmi sözcülüğü tarafından yayınlanan açıklamada liderlerin, ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını görüştüğünü, NATO dahil olmak üzere bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesine karar verdikleri ifade edildi.

İngiltere’nin başkenti Londra’da yapılan Dörtlü Zirve’nin ardından İngiltere Başbakanlığından yapılan açıklamada liderlerin, Suriye, Libya ve terörle mücadele konularını esas alan verimli bir toplantı yaptıkları belirtildi.
İngiltere Başbakanlığı resmi sözcülüğü tarafından yayınlanan açıklamada liderlerin, ülkeleri arasındaki geniş stratejik, ekonomik ve savunma ortaklıklarını görüştüğünü, NATO dahil olmak üzere bu ilişkilerin daha da derinleştirilmesine karar verdikleri ifade edildi. Açıklamada ayrıca, görüşmede Suriye konusuna da değinildiği teyit edilirken, liderlerin sınır ötesi de dahil olmak üzere insani yardımların ulaştırılmasının sağlanması için Suriye’nin Kuzey Doğusunda Birleşmiş Milletler (BM) çerçevesinde işbirliği yapılmasında mutabık kaldıkları belirtildi.
Başbakanlık açıklamasında, liderlerin, sığınmacılar konusunda da güvenli, gönüllü ve sürdürülebilir geri dönüşlerin koşullarını oluşturmak için çalışacaklarını beyan ettikleri ve teröre karşı mücadelenin her halükarda devam etmesi gerektiği konusunda da anlaşma içinde oldukları ifade edildi. Ayrıca, İdlib de dahil olmak üzere Suriye’deki sivillere yönelik tüm saldırıların durdurulması gerektiği yönünde görüş birliği olduğu, Anayasa Komitesi sürecini destekledikleri ifadesine yer verildi.
Libya konusunda ise BM tarafından sunulan önerilerin esas alınarak, ülkede siyasi çözüm sürecini ilerletme konusundaki desteklerini yinelediklerinin altı çizildi.
İngiltere Başbakanlığı tarafından yapılan açıklamada Türkiye, İngiltere, Fransa ve Almanya liderlerinin, bu diyalog usulünden memnun kaldıkları ve devam ettirmek konusunda da istekli oldukları bildirildi.

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