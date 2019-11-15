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Suriye Milli Ordusu terörle mücadelede 224 şehit verdi

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.11.2019 10:41 | Son Güncelleme

Barış Pınarı Harekatı'nda 9 Ekim'den bu yana yüzlerce teröristi etkisiz hale getiren Suriye Milli Ordusu'ndan 224 asker şehit oldu, 692 asker yaralandı

TEL ABYAD/ Türkiye'nin gerçekleştirdiği Barış Pınarı Harekatı'nda terörden kurtarılan bölgelerde güvenliği sağlamaya çalışan Suriye Milli Ordusu'ndan (SMO), 9 Ekim'den bu yana 224 asker şehit düştü.

SMO askerleri, Türk Silahlı Kuvvetlerince (TSK) gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı’nda, Tel Abyad ve Rasulayn ilçelerinde teröristlerden kurtarılan bölgelerde arama tarama faaliyetleri ile cephe hatlarının tutulması için çalışmalarına devam ediyor.

Harekata destek veren SMO askerleri, özellikle Rasulayn'ın doğusunda teröristlerin saldırı ve tacizlerine karşı etkili bir mücadele yürütüyor.

AA muhabirinin SMO komutanları aracılığıyla derlediği bilgilere göre, 9 Ekim’de başlatılan Barış Pınarı Harekatı’nda bugüne kadar 224 SMO askeri terörle mücadelede şehit düştü. SMO'dan 692 asker yaralanırken, 1 askerden haber alınamıyor.

Çatışmalarda yüzlerce terörist ise TSK destekli SMO tarafından etkisiz hale getirildi.

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Anahtar Kelimeler:
Rasulayn SMO şehit Tel Abyad

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