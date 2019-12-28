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  4. Suriye muhalefetinden Suudilerin müzakere komitesini değiştirme girişimine tepki

Suriye muhalefetinden Suudilerin müzakere komitesini değiştirme girişimine tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.12.2019 13:29 | Son Güncelleme

Müzakere Yüksek Komitesi Suudi Arabistan'ın komitedeki 8 bağımsız adayın seçilmesi için Riyad'da düzenlediği toplantıya tepki gösterdi - MYK Başkanı Nasır el-Hariri: - "Riyad toplantısına itiraz ediyoruz. Toplantının hiçbir hukuki dayanağı yok" - "Toplantının bu şekilde hızlı yapılması Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını tehdit etmektedir. Bu durum muhaliflerin lehine değil" - "Umarız Suudi Arabistan toplantının konu başlıklarını gözden geçirir ve Suriye halkının acılarını hatırlar"

İSTANBUL (AA) - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri, Suudi Arabistan'ın komitedeki bağımsızların seçilmesi için başkent Riyad'da düzenlediği toplantıya tepki göstererek, "Toplantının hiçbir hukuki dayanağı yok. Toplantının bu şekilde hızlı yapılması Anayasa Komitesi'nin de çalışmalarını tehdit etmektedir. Bu durum muhaliflerin lehine değil." dedi.

MYK Başkanı Hariri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın komitedeki 8 bağımsız üyenin belirlenmesi için dün Riyad'da düzenlediği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ı, İdlib'de insani kriz sürerken böyle bir toplantı düzenlediği için kınadıklarını belirten Hariri, şunları kaydetti:

"Riyad toplantısına itiraz ediyoruz. Toplantının hiçbir hukuki dayanağı yok. Komitenin iç tüzüğünde böyle bu toplantıya ilişkin herhangi bir madde yok. Toplantının bu şekilde hızlı yapılması Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını tehdit etmektedir. Bu durum muhaliflerin lehine değil. Rejim bu durumu fırsata çevirip anayasa çalışmalarından kaçmak için bahane bulacak ve siyasi süreç olumsuz etkilenecek."

Hariri, toplantıya davet edilmediğinin de altını çizerek, "Toplantıya davet edilen kişilerin hiçbiri de Suriye'nin içinden değil, birçoğu bağımsız değil, gelenlerin büyük bir kısmı siyasi partilere ve oluşumlara mensup. Umarız Suudi Arabistan toplantının konu başlıklarını gözden geçirir ve Suriye halkının acılarını hatırlar." diye konuştu.

Suriyeli muhaliflerin bölünmemesi temennisinde bulunan Hariri, uygun şartların sağlanması halinde Suudi Arabistan'ın sponsorluğunda bir konferans düzenlemeye de hazır olduklarını dile getirdi.

Hariri, Suudi Arabistan'ın Suriye muhalefetini gruplaştırmaya çalışmadığını tam tersine güçlendirmeye çalıştığını savunarak, "Bizim itirazımız bu adımın hukuksuz olması ve toplantıya davet edilme kriterleridir." ifadelerini kullandı.

- İdlib'deki durumlar

İdlib'de yaşanan drama da değinen Hariri, "İdlib'i bir felaket bölgesi olarak ilan ediyoruz. Ateşkesin sağlanması gerekiyor." dedi.

Hariri, muhaliflerin Türkiye ile irtibatta olduklarını vurgulayarak, Türkiye'nin bölgedeki gözlem noktalarını hatırlattı.

- MYK yapısı ve Riyad toplantısı

Suriye'de muhaliflerin Kasım 2017'de oluşturduğu MYK, 36 üyeden oluşuyor.

Komitede, Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonundan (SMDK) 8, askeri gruplardan 7, bağımsızlardan 8, Koordinasyon Heyeti'nden 5, Moskova Platformu'ndan 4 ve Kahire Platformu'ndan 4 üye yer alıyor.

Komitedeki bağımsızlar, komite içerisindeki grupların önerdiği kişilerden seçiliyordu, ancak Suudi Arabistan komitedeki bağımsız adayların belirlenmesi için hafta başında 80 kişiyi Riyad'a davet etmişti.

Dün başkent Riyad'da düzenlenen toplantıya MYK'dan kimsenin davet edilmemesi muhalefet kanadından tepki gördü.

Muhalif kaynaklar, toplantıda MYK'ye SDG adını kullanan terör örgütü YPG/PKK’lı isimlerin seçilmesinden endişe duyuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Nasır el-Hariri Suudi Arabistan

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