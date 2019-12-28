Suriye muhalefetinden Suudilerin müzakere komitesini değiştirme girişimine tepki

İSTANBUL (AA) - Suriye'de muhaliflerin oluşturduğu Müzakere Yüksek Komitesi (MYK) Başkanı Nasır el-Hariri, Suudi Arabistan'ın komitedeki bağımsızların seçilmesi için başkent Riyad'da düzenlediği toplantıya tepki göstererek, "Toplantının hiçbir hukuki dayanağı yok. Toplantının bu şekilde hızlı yapılması Anayasa Komitesi'nin de çalışmalarını tehdit etmektedir. Bu durum muhaliflerin lehine değil." dedi.

MYK Başkanı Hariri, İstanbul'da düzenlediği basın toplantısında, Suudi Arabistan'ın komitedeki 8 bağımsız üyenin belirlenmesi için dün Riyad'da düzenlediği toplantıya ilişkin açıklamalarda bulundu.

Suudi Arabistan'ı, İdlib'de insani kriz sürerken böyle bir toplantı düzenlediği için kınadıklarını belirten Hariri, şunları kaydetti:

"Riyad toplantısına itiraz ediyoruz. Toplantının hiçbir hukuki dayanağı yok. Komitenin iç tüzüğünde böyle bu toplantıya ilişkin herhangi bir madde yok. Toplantının bu şekilde hızlı yapılması Anayasa Komitesi'nin çalışmalarını tehdit etmektedir. Bu durum muhaliflerin lehine değil. Rejim bu durumu fırsata çevirip anayasa çalışmalarından kaçmak için bahane bulacak ve siyasi süreç olumsuz etkilenecek."