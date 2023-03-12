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Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüyle görüştü! ABD'den üst düzey PKK ziyareti: "Kilit rol oynayan yerlere" gitmiş!

12.03.2023 10:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmesine Türkiye'den tepki gelirken bu kez de ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) Komutanı General Michael Erik Kurilla Suriye'nin kuzeydoğusuna ziyaret düzenledi. Kurilla burada, SDG adını kullanan PKK/YPG unsurlarıyla görüştü.

Suriye'nin kuzeyinde terör örgütüyle görüştü! ABD'den üst düzey PKK ziyareti: "Kilit rol oynayan yerlere" gitmiş!

ABD gerilimi yükseltecek adımlarına bir yenisini daha ekledi. ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley'in 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyine gerçekleştirdiği ziyaretin ardından ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrılmıştı. Bu kez de CENTCOM Komutanı açık açık terör örgütüyle görüştü. CENTCOM'dan yapılan yazılı açıklamada Kurilla'nın 8 Mart'ta bölgede "ABD birlikleri ve terör örgütü DEAŞ'la mücadele bağlamında kilit rol oynayan yerleri" ziyaret ettiği aktarıldı.

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"ABD'NİN ORTAĞI SDG'Yİ DE ZİYARET ETTİ"

Açıklamada, "Kurilla, ABD'nin ortağı olan ve DEAŞ'a karşı operasyonlar düzenleyen (PKK/YPG) SDG'yi de ziyaret etti." ifadesine yer verilirken, Suriye'de SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG'lilerin "DEAŞ'a karşı her gün operasyon düzenlediği" iddia edildi.

Kurilla'nın Suriye'nin kuzeydoğusunda SDG adını kullanan terör örgütü PKK/YPG işgalinde bulunan Haseke ilinde DEAŞ'lıların tutulduğu yerleri de ziyaret ettiği belirtilen açıklamada, DEAŞ'lı ailelerin bulunduğu Roj ve Hol Kamplarını da gittiği kaydedildi.

Açıklamada, Kurilla'nın "İlk elden, çocukların ne kadar kötü koşullarda yaşadığını gördüm. Hol Kampı insanların çektiği acıyı açık bir şekilde ortaya koyuyor. Tek kalıcı çözüm, buradaki kişilerin zamanlı ve başarılı bir şekilde kendi ülkelerine iade edilmesi." ifadelerine yer verildi.

ABD GENELKURMAY BAŞKANI DA ZİYARET ETMİŞTİ

ABD Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley de 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

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Mark Milley

Milley'in Suriye’de sadece ABD askerleri ile görüştüğü iddia edilmişti. Ziyaretin ardından ABD'nin Ankara Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri Bakanlığına çağrılmış ve Milley'nin Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin izahat istenmişti.

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