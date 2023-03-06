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  4. ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! O ziyaret için açıklama yapacak

ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! O ziyaret için açıklama yapacak

06.03.2023 16:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, Dışişleri Bakanlığına çağrıldı, Flake'ten ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyaret nedeniyle açıklama istendi.

ABD Büyükelçisi Jeff Flake Dışişleri'ne çağrıldı! O ziyaret için açıklama yapacak

ABD Büyükelçisi Jeff Flake, ABD Genelkurmay Başkanı Mark Milley’ın 4 Mart 2023 tarihinde Suriye’nin kuzeydoğusuna gerçekleştirdiği ziyarete ilişkin Dışişleri Bakanlığı'na çağrılarak sözkonusu ziyarete ilişkin izahat istendi.

NE OLMUŞTU?

ABD Genel Kurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, 4 Mart'ta Suriye'nin kuzeyinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgalindeki bölgeleri ziyaret etmişti.

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ABD Genelkurmay Başkanlığı Sözcüsü Albay Dave Butler, "General Milley, bugün (ABD'li) komutanlar ve askeri birliklerle görüşmek üzere Suriye'nin kuzeyini ziyaret etti. DEAŞ ile mücadele misyonuyla ilgili güncel bilgileri aldı, kuvvet koruma tedbirlerini inceledi ve Hol mülteci kampındaki mültecilerin ülkelerine iade edilmesi çabalarını değerlendirdi." açıklamasında bulunmuştu.

(DHA-AA)

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