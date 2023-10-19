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Suriye ordusu, Halep ve İdlib illerine saldırdı! 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı

19.10.2023 00:54 | Son Güncelleme:
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Suriye ordusu güçlerinin Halep ve İdlib kırsallarına düzenlediği saldırılarda 1 sivil hayatını kaybetti, 4 sivil yaralandı. Saldırı nedeniyle çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti. Ayrıca, gün içerisinde Suriye rejim güçleri, İdlib ilinin güneyindeki Eriha ilçesine ve doğusundaki Sermin köyüne düzenlediği kara saldırısında 6 sivil yaralanmıştı.

Suriye ordusu, Halep ve İdlib illerine saldırdı! 1 sivil öldü, 4 sivil yaralandı

Halep'in Kefercum köyünde konuşlu Suriye rejimi ile İran destekli yabancı terörist gruplar, Halep'in batısındaki Daret İzze ilçesine ile İdlib'in kuzeyindeki Terrmenin köyüne karadan karaya atış yapılan silahlarla saldırdı.

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Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) kaynaklarından edinilen bilgiye göre, saldırılarda 1 sivil yaşamını yitirdi, yaralanan 4 sivil bölgedeki hastanelere kaldırıldı.

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İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran, 2017'deki Astana toplantısında Suriye yönetiminin kontrolünde olmayan alanda 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturma karar aldı.

Şam yönetimi, İran destekli teröristler ve Rusya, saldırılara devam edip 4 bölgeden 3'ünü ele geçirip İdlib'e yöneldi.

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Türkiye, Eylül 2018'de Rusya ile ateşkesi güçlendirmek için ek mutabakata varsa da saldırılar Mayıs 2019'da tekrar şiddetlendi. Türkiye ile Rusya'nın 5 Mart 2020'de sağladığı yeni mutabakatın ardından ateşkes büyük ölçüde korunuyor.

2017-2020 yıllarında saldırılardan kaçan yaklaşık 2 milyon sivil, Türkiye sınırına yakın bölgelere göç etmek zorunda kaldı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
idlib suriye

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