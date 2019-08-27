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Suriye sınırına askeri sevkiyat

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2019 21:52 | Son Güncelleme

  Şanlıurfa'nın Suriye sınırdaki Akçakale ilçesine zırhlı araçlar ve iş makinelerinden oluşan askeri sevkiyat yapıldı.

Şanlıurfa'nın Suriye sınırdaki Akçakale ilçesine zırhlı araçlar ve iş makinelerinden oluşan askeri sevkiyat yapıldı.

Akşam saatlerinde Şanlıurfa 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan yola çıkan 10 araçlık askeri konvoy, Akçakale ilçesine ulaştı. Zırhlı araçlar ve iş makineleri taşıyan askeri TIR'lardan oluşan konvoy, Akçakale 3'üncü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı. Araçların sınır karakollarına konuşlandırılacağı bildirildi.

Bu arada Tugay Komutanlığı'ndan aralıklarla araç sevkiyatının devam edeceği ifadeedildi.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

Ömer ŞULUL- Uğur CAN- Hasan DÖNMEZ/ŞANLIURFA, (DHA)

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