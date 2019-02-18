HABER

Suriye sınırına komando sevkiyatı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 19:26 | Son Güncelleme

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Suriye sınırına komando sevkiyatı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando takviyesi yapıldı.

Farklı birliklerden gönderilen komandoları taşıyan zırhlı araçlardan oluşan konvoy, Hassa ilçesine ulaştı.

Kırıkhan ilçesine doğru güvenlik önlemleri altında ilerleyen komandoların, Suriye sınırındaki birliklere takviye amaçlı gönderildiği öğrenildi.

Suriye sınırına komando sevkiyatı<br />

İlki 700 yıl önce yapılmıştı! Bel ağrısına çözümü böyle bulduİlki 700 yıl önce yapılmıştı! Bel ağrısına çözümü böyle buldu
Metrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdilerMetrelerce kuyruk oluştu! Bakın ne için sıraya girdiler
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Hassa hatay sevkiyat Suriye sınırına komando sevkiyatı

En Çok Okunan Haberler

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Esad'dan çok sert Türkiye açıklaması: Köle olursunuz

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

Eşini 88 yerinden bıçakladı, anlattıkları şoke etti

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

İstanbul'da satışlar başladı! İşte fiyatlar...

Bakan müjdeyi verdi: Mart'ta ödeme yapılacak

Bakan müjdeyi verdi: Mart'ta ödeme yapılacak

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

İstanbul'da site boşaltıldı! Daireler mühürleniyor

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

'Manisa'da uçak düştü' iddiası! Ekipler alarma geçti

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

İbrahim Kalın'dan Fetullah Gülen iddialarına flaş cevap!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Van'da 4.0 büyüklüğünde deprem (AFAD- Kandilli Rasathanesi Son Depremler)

Van'da deprem! 4.0 şiddetinde salladı

Sakarya'da bir kişi kazada ağır yaralandı, kızının çalıştığı hastanede öldü

Gelen hastayı gören hemşire hayatının şokunu yaşadı!

Ankara'da hareketlilik! Pompalı tüfekle havaya ateş açtı

Ankara'da hareketlilik! Pompalı tüfekle...

İstanbullular tanzim satışta en çok domates aldı

İşte tanzim satışın lideri! En yakın ürünü 2'ye katladı!

CHP Gaziantep il yönetimi istifa etti

CHP'de bir istifa daha! İl yönetimi topluca bıraktı!

Antalya'da ilginç olay! Hırsızlıktan bunalınca emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti

Emniyet, jandarma ve MİT'i şikayet etti! Sebebi şaşırttı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.