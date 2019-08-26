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Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

YAŞAM HABERLERİ  | 26.08.2019 01:15 | Son Güncelleme

ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri konvoy akşam saatlerinde Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.

Suriye sınırına mühimmat sevkiyatı

Hadi KURT/AKÇAKALE (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'daki 20'nci Zırhlı Tugay Komutanlığı'ndan çıkan zırhlı araç ve mühimmat taşıyan askeri konvoy akşam saatlerinde Suriye sınırındaki Akçakale ilçesine ulaştı.
Şanlıurfa'dan hareket eden, zırhlı araç ve mühimmat yüklü olduğu belirlenen 3 TIR'lık askeri konvoy Akçakale'ye ulaştı. Geniş güvenlik önlemi altında ilerleyen konvoy ABD ile oluşturulan Müşterek Harekat Merkezi'ni bulunduğu 3'ümcü Hudut Alay Komutanlığı'na giriş yaptı.

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Suriye sınırına mühimmat sevkiyatıSuriye sınırına mühimmat sevkiyatıSuriye sınırına mühimmat sevkiyatı

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