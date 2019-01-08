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Suriye sınırında bir terörist yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.01.2019 18:25 | Son Güncelleme

Suriye sınırında bir terörist yakalandı

Şanlıurfa'nın Suriye sınırındaki Akçakale ilçesinde, terör örgütü PYD/PKK üyesi bir terörist yakalandı.

Alınan bilgiye göre, PYD/PKK üyesi bir teröristin yasa dışı yollarla Suriye'nin Tel Abyad ilçesinden yurda gireceği yönünde istihbarat alan güvenlik güçleri, sınır hattındaki önlemlerini artırdı.

Güvenlik güçlerince Akçakale kırsalında yakalanan terör örgütü üyesi, sağlık kontrolünden geçirildikten sonra İl Jandarma Komutanlığına götürüldü.

Zanlı, sorgu işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilecek.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Suriye sınırı Şanlıurfa terörist

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