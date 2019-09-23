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Suriye sınırında hareketlilik

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2019 16:12 | Son Güncelleme

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinde bulunan Birleşik Müşterek Harekat Merkezi'nde hava hareketliliği yaşanıyor.

Sınır hattından Akçakale'ye gelen ABD unsurlarına ait 2 helikopter, merkeze indi.

Yaklaşık yarım saat merkezde askeri malzeme yüklenen helikopterler, daha sonra Suriye sınırında bir süre uçuş yaptı.

Öte yandan, bölgede Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının da önlem ve hazırlıklarını sürdürdüğü görüldü.

TSK ve ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları, Suriye'de Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında daha önce 6 kez ortak helikopter uçuşu, bir kez de kara devriyesi gerçekleştirmişti.

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Anahtar Kelimeler:
Akçakale Suriye sınırı Şanlıurfa

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