Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürerken, TSK'nın, sınıra konuşlanan tankların namlularına yazdığı isim ve mesajlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Tankların namlularında Türkiye'de Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele dönemindeki kilit yerler ve kişilerin isimleri yer aldı.

Bu isimler 'Türk ordusundan suriye sınırında anlamlı mesaj' olarak yorumlandı.

Sınırda paylaşılan görüntülerde tankların namlularında yer alan, 'Alçıtepe','Sakarya' ve 'Kilitbayır' yazıları dikkat çekti.



