HABER

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.10.2019 17:28 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri'nin Suriye sınırındaki hazırlığı sırasında, sınırda paylaşılan görüntülerde tankların namlularında yer alan, 'Alçıtepe','Sakarya' ve 'Kilitbayır' yazıları dikkat çekti.

Suriye sınırında mesaj namlunun ucunda!

TSK tarafından Suriye sınırındaki askeri birliklere komando ve araç takviyesi sürerken, TSK'nın, sınıra konuşlanan tankların namlularına yazdığı isim ve mesajlar ise dikkatlerden kaçmadı.

Tankların namlularında Türkiye'de Kurtuluş Savaşı ve Milli Mücadele dönemindeki kilit yerler ve kişilerin isimleri yer aldı.

Bu isimler 'Türk ordusundan suriye sınırında anlamlı mesaj' olarak yorumlandı.

Sınırda paylaşılan görüntülerde tankların namlularında yer alan, 'Alçıtepe','Sakarya' ve 'Kilitbayır' yazıları dikkat çekti.

PARTNERKim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...Kim Milyoner Olmak İster şampiyonunun takipçi sayısı 1 günde...
Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflarBarış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar
Rektör Çomaklı’nın Barış Pınarı Harekatı mesajıRektör Çomaklı’nın Barış Pınarı Harekatı mesajı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye sınırı tank mesaj

En Çok Okunan Haberler

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

Emine Bulut davası başladı! Bulut'un yakınları sanığa saldırdı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

İşte patlama anı! Kahreden olayın yeni görüntüleri çıktı

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Türk ekonomisi için önemli açıklama

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Herkes gider Mersin'e Kenan gider tersine!

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Yabancı ajanslar: Sınır ötesine harekat başladı

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

Trump'tan yeni Türkiye açıklaması

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Bu kare Suriye'den! 14 bin asker Türkiye'ye doğru yola çıktı!

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

İstanbul'da metrobüs kazası! Yaralılar var

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Hakkari'den acı haber: 1 askerimiz şehit oldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Ceylanpınar ilçe merkezine 2 havan mermisi atıldı

Ceylanpınar'a havan mermisi atıldı!

Son dakika: Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar

Barış Pınarı Harekatı resmen başladı! İşte bölgeden gelen ilk fotoğraflar

Son dakika: Ceylanpınar'da vatandaşlara 'evlere girin' uyarısı!

Harekat sonrası 'evlerinize girin' uyarısı

SON DAKİKA! Akçakale'de okullar tatil edildi

Harekat sonrası okullar tatil edildi

Harekata destek için camilerde Fetih Suresi okunacak

Diyanet açıkladı! Harekata destek için okutulacak

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan harekat açıklaması!

Harekatın başlamasının ardından Dışişleri'nden ilk açıklama

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.