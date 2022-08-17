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  4. Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

17.08.2022 00:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep Valisi Davut Gül'den "camilerde yapılan anonslara" ilişkin açıklama geldi. Vali Gül yaptığı açıklamada, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir" ifadelerini kullandı.

Suriye sınırındaki Karkamış'ta camilerden yapılan anons ile ilgili açıklama! Soruşturma başlatıldı

Gaziantep Valisi Davut Gül, Karkamış ilçesindeki camilerde yapılan anonsların maksadını aştığını ve sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açıldığını bildirdi.

Vali Gül, operasyon başlayacağına dair açıklamaların yer aldığı cami anons videolarına ilişkin sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

"RUTİNİN DIŞINDA BİR DURUM DA SÖZ KONUSU DEĞİLDİR"

Konunun incelendiğini bildiren Gül, "Karkamış'ta camilerde yapılan anonslar maksadını aşmış olup sokağa çıkma yasağı gibi bir durum olmadığı gibi rutinin dışında bir durum da söz konusu değildir. Sorumlu kamu görevlileriyle ilgili soruşturma açılmıştır." ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Suriye sınırındaki Gaziantep'in Karkamış ilçesinde, camilerden, Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından operasyon gerçekleştirileceğine dair anonslar yapılmış ve vatandaşlara "Evlerinizde kalın" çağrısı yapılmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
suriye Gaziantep Karkamış cami anons
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