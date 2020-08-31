Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını! Türkiye'ye sıçradı

Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesine bağlı Çabala Mahallesi karşısında Suriye topraklarında iki ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Çalıboğazı ve Dağardı mevkilerinden Türkiye’ye sıçradı.

TÜRKİYE TARAFINDAKİ YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgede hazır bekleyen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına anında müdahale etti. Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

SURİYE TARAFINDA ARTARAK DEVAM EDİYOR

Suriye tarafındaki yangın ise rüzgarın ve bölgedeki çatışmaların da etkisiyle artarak devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay Orman İşletme Şefliğine bağlı 15 itfaiye ve 60 yer yangın söndürme işçisi, olası bir yangın sıçrama ihtimaline karşı bölgede hazır bekletiliyor. (İHA)

