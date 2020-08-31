HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını! Türkiye'ye sıçradı

Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını! Türkiye'ye sıçradı

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.08.2020 20:43 | Son Güncelleme

Hatay’ın Yayladağı ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin Lazkiye kenti kırsalında iki ayrı noktada çıkan ve rüzgarın etkisiyle Türkiye’ye sıçrayan yangın kontrol altına alınarak söndürüldü.

Suriye sınırının sıfır noktasında orman yangını! Türkiye'ye sıçradı

Alınan bilgiye göre, Yayladağı ilçesine bağlı Çabala Mahallesi karşısında Suriye topraklarında iki ayrı noktada başlayan orman yangını rüzgarın da etkisiyle Çalıboğazı ve Dağardı mevkilerinden Türkiye’ye sıçradı.

TÜRKİYE TARAFINDAKİ YANGIN KISA SÜREDE SÖNDÜRÜLDÜ

Bölgede hazır bekleyen Yayladağı Orman İşletme Şefliğine bağlı yangın söndürme ekipleri, yangına anında müdahale etti. Yaklaşık 2 dekarlık alanın zarar gördüğü yangın kısa sürede kontrol altına alınarak söndürüldü.

SURİYE TARAFINDA ARTARAK DEVAM EDİYOR

Suriye tarafındaki yangın ise rüzgarın ve bölgedeki çatışmaların da etkisiyle artarak devam ediyor. Kahramanmaraş ve Hatay Orman İşletme Şefliğine bağlı 15 itfaiye ve 60 yer yangın söndürme işçisi, olası bir yangın sıçrama ihtimaline karşı bölgede hazır bekletiliyor. (İHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Ankara ile İstanbul'un arasında! Akın ettilerAnkara ile İstanbul'un arasında! Akın ettiler
Korkutan yangın! 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldıKorkutan yangın! 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!Sözleşmeli öğretmenlik tercih başvuruları başladı!
En Çok Okunan Haberler
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
Gonca Vuslateri: “Hiç beklenmeyecek şiddet performansı...”
'Acun'u yatağıma attım'
'Acun'u yatağıma attım'
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Ankara Valiliğinden yeni koronavirüs kararları!
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Papa'nın Doğu Akdeniz açıklamasına Türkiye'den yanıt
Yasak dinlemediler, küçük kızı bu hale getirdiler
Yasak dinlemediler, küçük kızı bu hale getirdiler
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
Antalya'da otobüs, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti
İlginizi Çekebilir
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Grip ve koronavirüsü ayırt eden tanı testleri geliştirildi
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Barış Atay Kadıköy’de saldırıya uğradı
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Diyarbakır'da tabancasını temizlerken kendisini vuran genç öldü
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Feci ölüm! Yakınları sinir krizi geçirdi
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Korkunç olay! Cansız bedeni 150 litrelik su bidonundan çıktı
Diğer Haberler
Sakarya'da freni boşalan kamyon su servis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı
Sakarya'da freni boşalan kamyon su servis aracına çarpıp devrildi: 4 yaralı
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Kılıçdaroğlu'ndan Barış Atay Mengüllüoğlu'na "geçmiş olsun" telefonu
Dışişleri'nden Kırım Tatar Türkleri'nin evlerine yapılan baskınlara ilişkin açıklama
Türkiye'den Kırım Tatar Türkleri'nin evlerine yapılan baskına tepki
Aydın'da mobilya atölyesinde korkutan yangın! 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Korkutan yangın! 4 itfaiye eri hastaneye kaldırıldı
Vatandaşlar gölge aradı! Sivas'ta termometreler 42 dereceyi gösterdi
Termometreler 42 dereceyi gösterdi
Bartın Üniversitesi'nde üretilen yerli enzim, pandemi ile mücadelede katkı sağlayacak
Bartın Üniversitesi'nde üretilen yerli enzim, pandemi ile mücadelede katkı sağlayacak
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.