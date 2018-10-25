Suriye'de 3 yıl rehin kalan Japon gazeteci ülkesinde

Suriye'de 3 yıl rehin kaldıktan sonra serbest bırakılan Japon gazeteci Jumpei Yasuda ülkesine ulaştı.

Türkiye'den dün yola çıkan Yasuda'nın bugün Japonya'nın başkenti Tokyo'ya vardığı belirtildi.

Uçak yolculuğu sırasında Japon NHK televizyonuna konuşan Yasuda, "Özgür olduğum için çok mutluyum ancak bundan sonra ne olacağı ve ne yapmam gerektiği konusunda biraz endişeliyim." ifadelerini kullandı.

Yasuda, rehin tutulduğu süreyi hem fiziksel hem de psikolojik olarak "cehennem gibiydi" sözleriyle nitelendirerek, "Küçük bir hücrede tutularak işkence gördüm ve 8 ay boyunca banyo yapmama izin verilmedi." dedi.

Her geçen gün eve dönme ümidini yitirdiğini kaydeden Yasuda, "Evime hiç dönemeyeceğimi düşünmüştüm. Bu düşünce psikolojimi bozdu ve kendimi kontrol etmemi zorlaştırdı." diye konuştu.

Yasuda TBS televizyonuna da "Rehin tutulduğum süreçte kurtulamama, hatta öldürülme gibi sonu gelmeyen korkularla yaşadım." ifadesini kullandı.

Suriye'ye 2015 yılında kaçak yollarla giriş yapan 44 yaşındaki Yasuda, El Kaide terör örgütü tarafından rehin alınmıştı.

