Suriye’de çocukların yüzü çizmelerle güldü

Suriye’de çadırlarda yaşayan savaş mağduru çocuklara 20 bin çizme, 22 bin panduf ve 22 bin kazak dağıtıldı.

İHH İnsani Yardım Vakfı, Halep’in Azez ilçesi kırsalında bulunan Reyyan, Babuselam, Şemmarin, Siccu ve dağınık çadır kentlerde yaşayan savaş mağduru çocuklara 20 bin çizme, 22 bin panduf ve 22 bin kazak dağıtımı gerçekleştirdi. Vakıf, “Sıcacık Bir İyilik” sloganıyla dünyanın dört bir yanındaki ihtiyaç sahiplerine ulaşarak hayırseverlerin yardımlarını mazlum ve mağdurlara ulaştırıyor. Bu kapsamda iç savaşın sürdüğü Suriye’de kış çalışmalarını sürdüren İHH, çocuklar için kazak, panduf ve çizme dağıtımını gerçekleştirdi.

Bölgede aralıksız yağan yağmurlarla birlikte çok sayıda kampta sel meydana geldi. Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı bulunuyor.

“Minik ayaklar üşümesin”

Yardımlar hakkında açıklama yapan Suriye Babuselam Koordinatörü Hasan Aksoy, “Bu yıl bölgede son dönemlerin en sert kışı yaşanıyor. Birçok çadır kullanılmaz hale geldi. Bu soğuk havadan en çok etkilenen çocuklar oldu. Bu çocuklarımızın minik ayakları üşümesin diye pandof ve çizme dağıttık. Ayrıca İHH olarak selden etkilenen ailelerin eksiklerini tamamlamaya çalışıyoruz. Yardımlarını bizlere ulaştıran tüm Türkiye halkına buradan teşekkür ediyoruz” dedi.

Ailelerin acil olarak battaniye, kışlık kıyafet, soba, yakacak ve gıda ihtiyacı olduğunu belirten Aksoy, ”Bu ihtiyaç malzemelerini de bağışçılarımızın destekleriyle en kısa zamanda temin ederek savaş mağduru ailelere ulaştırmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

