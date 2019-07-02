"Beni de tutuklayacaklarını düşünerek evden kaçtım. Köy köy kaçarak kız kardeşime gittim. Orada iki gün kaldıktan sonra beni aradıklarını duydum. Kimliklerimi almak için eve döndüğümde evimi kuşatmış olduklarını gördüm. Eşimi ve beni alıkoydular. Siyasi güvenlik şubesine götürüldüm. Eşimi gönderdiler. Eşim onlara beni de bırakmaları için yalvardı. Küçük çocuğumuz olduğunu söyledi. Ancak beni Tartus'taki güvenlik şubesine sevk ettiler. Orada Ramazan ailesinden kimseyi tanıtıp tanımadığımı sordular. Tanımadığımı söyledim. Gençleri, yaşlıları herkesi darp ediyorlardı. Gözlerimi bağlayarak bir zindana attılar. Yardım ettiğimiz çocuğun annesi de oradaydı."

Kendisinden yardım isteyen bir çocuğu, annesi, kız kardeşi ve teyzesiyle evlerinde 2 gün misafir ettikten sonra gitmek istedikleri yere ulaştıran Şeyh ve eşi, rejim istihbaratının takibine takıldı.

Seracılıkla uğraşan Hatice Ali Şeyh, Hama kırsalında Aralık 2013’te alıkonuldu ve bir ay cezaevinde türlü işkencelere tanıklık etti.

Aç ve susuz iki gün geçirdikten sonra gece yarısı sorguya alındığını belirten Şeyh, şunları anlattı:

"Çocuğu nereye götürdüğümüzü sordular. Sadece yardım istemesi üzerine misafir ettiğimi, nerede olduğunu bilmediğimi söyledim. Botlarıyla, elleriyle dövdüler. Ayaklarımı bağlayıp tavana ters astılar. Sonra beni yere attılar. Üç gündür aç ve susuz olduğum için bayılmıştım. Su dökerek ayılttılar. Aynı soruları sordular. Aynı cevabı verdim. Duvarına önüne geçmemi isteyip, 'Elektriği nereden verelim?' diye sordular. Yine bayıldım. Sonra bir kapıyı gösterip, 'Burada erkekler var. Seni içeri atarsak hepsi seni nikahına alır.' dediler. Yine bayılmıştım. Konuşmadığımı görünce hücreme gönderdiler."

Şeyh, yerin üç kat atlındaki bir zindanda güneş görmeyen iki metrekarelik bir alanda kaldığını dile getirerek "İnsanlar oturamazdı. Doğru düzgün uyuyamazdı." dedi.

Yeniden sorguya alındığında kaçan çocuğun kız kardeşini de getirdiklerini gören Şeyh, "Kız darp edildiği, işkence gördüğü için suçu bana atmış. Ben ithamları kabul etmedim. Beni dövdükten sonra hücreme gönderdiler. Müebbet ceza aldığımı, hep orada kalacağımı söylediler." diye konuştu.