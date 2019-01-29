Suriye'de kamplardaki ailelere battaniye yardımı

İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH) İnsani Yardım Vakfı tarafından Suriye'nin İdlib kırsalında yağışlardan zarar gören kamplarda yaşayan ailelere battaniye dağıtımı yapıldı.

Vakfın Suriye Çalışmaları Ofisinden yapılan açıklamada, geçen haftalardaki sağanak sonrası İdlib kırsalındaki Atme, Kerame ve Kah kamplarında büyük hasar oluştuğu belirtildi.

Bu bölgelerde insani yardım çalışmalarının yoğunlaştırıldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ekimden bu yana devam eden yoğun yağışlar, kamplardaki yaşamı olumsuz etkiledi. Birçok çadır kullanım dışı kaldı. Bazı çadır kentlerin yolları dahi kullanılamaz hale geldi. İnsanlar çok zor durumda. Bu kapsamda Atme, Kerame ve Kah kamplarındaki bin aileye 3 bin battaniye dağıtıldı."

Yakın zamanda aynı bölgeye gıda ve çadır gibi çeşitli yardımların da yapıldığına işaret edilen açıklamada, ihtiyaçlar doğrultusunda faaliyetlerin süreceği belirtildi.

