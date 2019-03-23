HABER

Suriye'de kutlama yapan teröristler ateş açtı, Nusaybin'de araca mermi isabet etti

YAŞAM HABERLERİ  | 23.03.2019 22:28 | Son Güncelleme

ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'ın bitirildiğine dair yapılan açıklamaların ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden PKK/PYD'li teröristler havaya ateş açarak yaptıkları kutlama esnasında, Nusaybin ilçesindeki bir aracın camına mermi isabet etti.

Suriye'de kutlama yapan teröristler ateş açtı, Nusaybin'de araca mermi isabet etti

Ahmet AKKUŞ/NUSAYBİN (Mardin), (DHA)- ABD'nin, Suriye'de DEAŞ'ın bitirildiğine dair yapılan açıklamaların ardından Mardin'in Nusaybin ilçesinin karşısındaki Haseke'nin Kamışlı ilçesinden PKK/PYD'li teröristler havaya ateş açarak yaptıkları kutlama esnasında, Nusaybin ilçesindeki bir aracın camına mermi isabet etti.
Nusaybin ilçesinin karşısında bulunan Haseke'nin Kamışlı ilçesindeki PKK/PYD'li teröristler, ABD'nin Suriye'de DEAŞ'ın kalmadığına yönelik yapılan açıklamalarını, havaya ateş ederek karşıladılar. Ağır silahlarla havaya ateş ederek ve havai fişekleri kullanıldığı kutlamalar sırasında, kurşunlardan biri Nusaybin ilçe merkezindeki Yeni Turan Mahallesi Sakarya Caddesi üzerinde hareket halinde olan 72 DE 872 plakalı aracın ön camına isabet etti.
Olayda can kaybı ve yaralanan olmazken, silah seslerinin devam ettiği bildirildi.

FOTOĞRAFLI

Suriye'de kutlama yapan teröristler ateş açtı, Nusaybin'de araca mermi isabet ettiSuriye'de kutlama yapan teröristler ateş açtı, Nusaybin'de araca mermi isabet ettiSuriye'de kutlama yapan teröristler ateş açtı, Nusaybin'de araca mermi isabet ettiSuriye'de kutlama yapan teröristler ateş açtı, Nusaybin'de araca mermi isabet etti

10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!10 bin erkekle birlikte olan eski seks işçisinden olay itiraflar!
Duvarın üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardıDuvarın üzerinde mahsur kalan köpeği itfaiye kurtardı
Takla atan otomobilden fırladı, o anlar kameralara yansıdıTakla atan otomobilden fırladı, o anlar kameralara yansıdı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

'İsteyen hapseder isteyen vurdurur' Akşener'den konuşulacak sözler!

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

BDDK'dan flaş açıklama: Soruşturma başlatıldı

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Diriliş Ertuğrul dizisi ne zaman final yapıyor?

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Norveç'te 1300 kişiyi taşıyan gemi kırmızı alarm verdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ankara'da flaş açıklamalar

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

Devlet Bahçeli'den Mansur Yavaş'a sert sözler

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Ölümü yasa boğdu! Eşi uyandığında...

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

İzmir'deki korkunç olayda yeni gelişme!

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Beşiktaş'ta korkunç kaza! 1 ölü yaralı 2 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Öğrenci evinde çıkan yangında 5 kişi dumandan etkilendi

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Korkunç! 'Yeniden birlikte olalım' ısrarı sonu oldu

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Üniversite öğrencisi halı sahada kalp krizi geçirerek öldü

Yozgat'ta Ümit Boyraz'ın vahşice öldürülmesine ilişkin soruşturmada 4 gözaltı

Korkunç olayda yeni gelişme! Cesedini preslemişler...

Tanık odasında tacizde bulunmakla suçlanan polisle ilgili flaş gelişme

Tanık odasında tacizle suçlanıyordu! Flaş gelişme...

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü sıkıştığı yerden itfaiye kurtardı

Ağaca çarpan otomobilin sürücüsünü itfaiye kurtardı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.