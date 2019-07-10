İDLİB (AA) - BURAK KARACAOĞLU/SELEN TEMİZER - Suriye'nin İdlib ilinde yaşam mücadelesi veren down sendromlu baba ve görme engelli anne, eşine ender rastlanan şekilde sağlıklı olarak dünyaya gelen "mucize bebek"lerine bakabilmek için yardım bekliyor.

Suriyeli down sendromlu Ahmet Sellüm ve görme engelli Meryem Hasan çifti, down sendromlu erkekler için "mucize" olarak nitelenen şekilde sağlıklı bir bebek dünyaya getirdi.

Çiftin Hama kırsalındaki evleri, Esed rejiminin saldırısında yıkıldı.

Sellüm çifti, İdlib'de Türkiye sınırı yakınındaki kamplar bölgesinde bir okula sığındı.

Down sendromlu baba Ahmet Sellüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "(Esed rejimi) Benden ne istiyor? Ben ona ne yaptım ki? Eşimden ve kızımdan ne istiyor?" dedi.

Günlük ev işlerini yapabildiğini ve eşine adeta "göz" olduğunu belirten Sellüm, "Biz yaşayabilmek için evlendik. Şimdi okula sığındık. Okullar açılınca nereye gideceğiz? Ben zaten çalışamam." ifadelerini kullandı.

Anne Meryem de Allah'ın kendilerine bir mucize olarak sağlıklı bir kız evlat nasip ettiğini söyledi.