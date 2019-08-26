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Suriye’de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştı

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.08.2019 10:59 | Son Güncelleme

SURİYE’de rejimin İdlib kenti güneyinde sivillere yönelik saldırısı devam ederken, Soçi’deki Astana görüşmelerinden bu yana bölgeden kaçan ve Türkiye sınırına yakın yerlerdeki kamplara gelen sivillerin sayısının 1 milyona ulaştığı belirtildi.

Suriye’de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştı

Ferhat DERVİŞOĞLU/REYHANLI (Hatay), (DHA)- SURİYE’de rejimin İdlib kenti güneyinde sivillere yönelik saldırısı devam ederken, Soçi’deki Astana görüşmelerinden bu yana bölgeden kaçan ve Türkiye sınırına yakın yerlerdeki kamplara gelen sivillerin sayısının 1 milyona ulaştığı belirtildi. İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Türkiye sınırına yakın kamplara gelen sivillere acil gıda paketleri dağıttıklarını söyledi.
Suriye’de rejime ait uçaklar tarafından İdlib kentinin güney kırsalındaki bölgelerdeki saldırılar ve çıkan çatışmalar nedeniyle buldukları çeşitli araçlarla Türkiye sınırına doğru göç eden sivillerin sayısı her geçe gün artıyor. Gelenlere de İHH tarafından yol boyunca acil yardım paketleri dağıtıldı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriye’nin İdlib ilindeki saldırı ve çatışmalardan kaçan ailelere yönelik insani yardım çalışması yürüttüklerini söyledi. Göç yolculuğundaki ailelerin temel ihtiyaç malzemelerinden dahi yoksun olduğunu belirten Tosun, "Türkiye sınırına yakın İdlib’in Sarmada ilçesi civarında gelen aileleri karşılayarak acil gıda paketleri veriyoruz. Temel yaşam malzemelerini dahi yanlarında getiremeyen sivillerin altyapı ve kaynak sorunu olmayan kamplara yerleştirilmeleri gerekiyor. Şu anda bölgedeki kamplarda çok sayıda mülteci barındığı için yenilerinin kurulması gerekiyor" dedi.
Türkiye sınırına yakan bölgelere gelen ailelere acil yardım paketleri dağıttıklarını belirten Tosun, saldırıların devam etmesi durumunda göçün daha da hızlanacağını vurgulayarak şunları söyledi;
"Göç yolunda bulunan ailelere içerisinde kuru bakliyat, sıvı yağ, kahvaltılık ürünler, ekmek, temiz içme suyu, konserve, hazır çorba ve hurmanın bulunduğu acil yardım paketleri dağıttık. Soçi’de imzalanan İdlib mutabakatından bu yana İdlib’de yerinden edilen kişi sayısı 1 milyona ulaştı. Eğer saldırılar sona ermezse sayı daha da artacak."

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Suriye’de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştıSuriye’de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştıSuriye’de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştıSuriye’de rejimin saldırısından kaçanların sayısı 1 milyona ulaştı

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