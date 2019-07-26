Suriye’de son 10 günde 103 sivil öldü

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye hükümeti ve müttefikleri tarafından son 10 günde yapılan hava saldırılarında 103 sivilin öldüğünü açıkladı.

BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve müttefikleri tarafından son 10 günde okullara, hastanelere, marketlere ve fırınlara yapılan hava saldırılarında 26’sı çocuk 103 sivilin öldüğünü söyledi. Bachelet, "Bunlar sivil halk ve bu tür saldırıların ısrarlı şekilde gerçekleştirildiği göz önüne alınınca, hepsinin kazara meydana gelmesi muhtemel görünmüyor" dedi. Bachelet yükselen kayıp sayısının görünür bir uluslararası kayıtsızlık ile karşılandığını söyledi.

