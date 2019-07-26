HABER

Suriye’de son 10 günde 103 sivil öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 26.07.2019 12:49 | Son Güncelleme

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye hükümeti ve müttefikleri tarafından son 10 günde yapılan hava saldırılarında 103 sivilin öldüğünü açıkladı.BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve müttefikleri tarafından son 10 günde okullara, hastanelere, marketlere ve fırınlara yapılan hava saldırılarında 26’sı çocuk 103 sivilin öldüğünü söyledi.

Birleşmiş Milletler (BM), Suriye hükümeti ve müttefikleri tarafından son 10 günde yapılan hava saldırılarında 103 sivilin öldüğünü açıkladı.
BM İnsan Hakları Yüksek Komiseri Michelle Bachelet yaptığı açıklamada, Suriye hükümeti ve müttefikleri tarafından son 10 günde okullara, hastanelere, marketlere ve fırınlara yapılan hava saldırılarında 26’sı çocuk 103 sivilin öldüğünü söyledi. Bachelet, "Bunlar sivil halk ve bu tür saldırıların ısrarlı şekilde gerçekleştirildiği göz önüne alınınca, hepsinin kazara meydana gelmesi muhtemel görünmüyor" dedi. Bachelet yükselen kayıp sayısının görünür bir uluslararası kayıtsızlık ile karşılandığını söyledi.

Arka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladıArka Sokaklar'ın Zeliş'i Yüsra Geyik'in pozları beğeni topladı
Ekip otosuna saldırıda yaralanan polis için kan vermeye koştularEkip otosuna saldırıda yaralanan polis için kan vermeye koştular
Tamirciye girip araba anahtarı çalan hırsız yakalandıTamirciye girip araba anahtarı çalan hırsız yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

İran balistik füze denemesi yaptı

İran balistik füze denemesi yaptı

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

Ünlü iş adamı hayatını kaybetti

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

12 milyon kullanıcısı var! Bakan'dan flaş açıklama

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

Filistin tüm anlaşmaları askıya aldı! İsrail'den tehdit

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Yer: Trabzon! Turistin elindeki bayrak ortalığı karıştırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Uzman çavuş 'kazara oldu' dedi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

30 yıldır aralıksız orayı kazıyorlar!

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

İzmir'de 77 düzensiz göçmen yakalandı

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Pendik ve Ataköy'de yat yangını

Çocuğun boğazına takılan madeni para hastanede çıkarıldı

Korku dolu anlar! Hastanede ortaya çıktı...

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Didim'de 51 kaçak göçmen yakalandı

Turistler Konyaaltı'na akın etti

Turistler Konyaaltı'na akın etti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.