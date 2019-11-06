HABER

Suriye'de tutuklu bulunan iki Ürdünlü serbest bırakıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2019 20:26 | Son Güncelleme

Suriye'de tutuklu bulunan iki Ürdünlü serbest bırakıldı

AMMAN (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi tarafından tutuklanan Ürdünlü 2 kişi serbest bırakıldıktan sonra bugün ülkelerine döndü.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Dayfullah el-Fayiz, yaptığı yazılı açıklamada, Esed rejimi tarafından tutuklanan Bessam eş-Şurufat ve Beşşar ed-Derdur'un, Ürdün'ün Şam Büyükelçiliğinin çabaları sonucu serbest bırakılarak ülkeye döndüğünü belirtti. Sözcü açıklamasında, söz konusu kişilerin tutuklanma sebebi ve tarihine ilişkin bilgi vermedi.

Fayiz, ayrıca Ürdün'ün Şam Büyükelçiliğinin, 1 yıldan uzun süredir tutuklu bulunan Cadan eş-Şurufat ve Avad eş-Şurufat'ın serbest bırakılması için de Suriye rejimiyle temas halinde olduğunu ifade etti.

Vatandaşlarının gözaltına alınmasından dolayı Esed rejiminin Amman Maslahatgüzarı'nı 4 kez Dışişleri Bakanlığına çağıran Ürdün yönetimi, 8 Nisan 2019'da, rejimin ülkede gözaltında bulunan 30 Ürdünlüden 8'ini serbest bıraktığını açıklamıştı.

Ürdün Dışişleri Bakanlığı da 24 Ağustos'ta, Suriye'de kimliği belirsiz kişiler tarafından alıkonulan ve 12 Ağustos'tan itibaren haber alınamayan bir Ürdünlünün serbest bırakıldığını duyurmuştu.

Özellikle 2 Ürdünlünün Mayıs 2019'da fidye için kaçırılmasının ardından Ürdünlülerin Suriye'ye seyahat etme konusundaki endişeleri arttı ve iki ülke arasındaki ticari hareketlilik gerilemeye başladı.

Ürdün, Suriye'de olayların başladığı günden bu yana tarafsız olduğunu açıklayarak çözümün siyasi yollarla gerçekleşmesi gerektiğini vurguluyor. Esed rejimi ise Ürdün'e yönelik şüpheci tutumundan vazgeçmezken, Ürdün'ü Suriye'deki terör çetelerini desteklemekle suçluyor.

Ürdün genelinde 1,3 milyon Suriyeli bulunduğu belirtiliyor, bunların yarısının mülteci statüsünde, diğer kısmının ise Suriye'deki iç savaştan önce çeşitli sebeplerle Ürdün'e gelen ancak savaş nedeniyle ülkesine dönemeyenler olduğu ifade ediliyor.

PARTNERAraştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?Araştırmalar ortaya koyuyor! Diş fırçalamamak iktidarsızlık sebebi mi?
Malatya’da fenalaşan 9 aylık bebek kurtarılmadıMalatya’da fenalaşan 9 aylık bebek kurtarılmadı
Ceylanpınar’a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatıCeylanpınar’a zıhlı askeri iş makinesi sevkiyatı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Suriye tutuklu ülkelerine döndü Ürdün

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bağdadi'nin eşini yakaladık

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

İğrenç mesaj! Ünlü oyuncu ifşa etti

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Büyük aşk bitti! 'Ayrılık nedeni...'

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

Soylu’dan sert sözler: Biraz vicdanınız varsa bu adamı susturun

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

İmamoğlu yarınki töreni 'şaka değil' diyerek duyurdu

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

'Halk otobüsleri kaldırılacak' iddialarına yanıt!

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Bakan Soylu'dan İmamoğlu açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

Cezaevinden çıkar çıkmaz ilk sözü bu oldu!

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

FETÖ'nün medya davasında karar çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İstanbul İl Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Tarım ve Orman Müdürlüğü'nden 'ıspanak' açıklaması

Adnan Oktar Esad'a mektup göndermiş!

Esad'a mektup göndermiş!

İletişim Başkanı Fahrettin Altun açıkladı: Bağdadi'nin bütün aile üyeleri gözaltına alındı

Eşi de dahil tüm aile üyeleri yakalandı!

Arkeolog Aykut Çınaroğlu, 20 yıldır kazı yaptığı alanın yanına defnedildi

Vasiyeti yerine getirildi! Oraya defnedildi

İstanbul'da 3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

3 milyon TL'lik dev operasyon! Çok sayıda gözaltı var

İstanbul Kuzey Marmara otoyolunda minibüs devrildi: 2 yaralı

İstanbul'da minibüs devrildi! Yaralılar var

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.