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Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 8 TIR'lık gıda ve giyim yardımı

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.09.2019 20:57 | Son Güncelleme

HATAY'da, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 8 TIR gıda yardımı gönderildi.

Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 8 TIR'lık gıda ve giyim yardımı

Hüseyin BOZOK/HATAY, (DHA)- HATAY'da, Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından Suriye’deki ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere 8 TIR gıda yardımı gönderildi.
Suriye’nin İdlib ilindeki rejim saldırılarından kaçarak Türkiye sınırındaki bahçelerde yaşamaya çalışan binlerce Suriyeliye dağıtılmak üzere Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği tarafından hazırlanan 8 TIR'lık gıda ve kıyafet yardımı, Hatay'dan yola çıktı. Amaçlarının Suriyelilere bir cansuyu olmak olduğunu söyleyen Cansuyu Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Hatay Temsilcisi Abdulhadi Bük, İdlib’ten yükselen çığlıkları duyup da yardım etmemenin mümkün olmadığını dile getirdi. Tüm dünyada yaşanan olaylara karşı duyarlılık gösteren bir dernek olarak Suriye’de de aynı duyarlılığı gösterme çabası içerisinde olduklarını belirten Bük, "İdlib’ten kaçarak zeytin ağaçları arasında veya bahçelerde kendi imkanları ile yaşamaya çalışan Suriyelilere de cansuyu olmak istiyoruz. En fazla ihtiyaç duydukları gıda yardımı, giysi ve sudan oluşan 8 TIR’lık bir yardım konvoyu oluşturduk. Bu yardım ilk değil son da olmayacak. Şu anda gönderdiğimiz gıda malzemeleri İdlib ve Türkmen Dağı bölgesi ile sınır boyunca en fazla göç alan bölgelere ulaştırmaya çalışacağız. Yardımların insanlara ulaştığından, ücretsiz olarak dağıtıldığında ve eşit olarak paylaştırıldığından emin olmak için biz de bölgede olacağız" dedi.
TIR'ların, yarın Cilvegözü Sınır Kapısı’ndan Suriye’ye geçeceği bildirildi.

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Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine 8 TIR'lık gıda ve giyim yardımıSuriye'deki ihtiyaç sahiplerine 8 TIR'lık gıda ve giyim yardımıSuriye'deki ihtiyaç sahiplerine 8 TIR'lık gıda ve giyim yardımıSuriye'deki ihtiyaç sahiplerine 8 TIR'lık gıda ve giyim yardımı

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