Suriye’deki petrol bölgesinde ABD devriyesi görüntülendi

Mardin’in Nusaybin ilçesi karşısında bulunan Suriye’nin petrol bölgesinde, ABD askerlerinin devriyesi görüntülendi.

Nusaybin ile Cizre arasında 40’ıncı kilometrede bulunan Çamurlu petrol sahası karşısında bulunan Haseke’ye bağlı Al-Kahtaniye kasabası yakınlarında bulunan petrol sahasında dün Rus askerleri devriye atmıştı. Bugün ise bölgede devriye atan ABD askerleri görüntülendi. Önlerinde sivil araçların olduğu ABD askerleri, geldikleri petrol bölgesinde bir süre kaldıktan sonra Irak yönüne doğru yollarına devam etti.

Rus askerlerinden sonra bölgeye gelen ABD askerleri hareketliliğe sebep oldu.

