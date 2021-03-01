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  4. Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 8 kişi yakalandı

Suriye’den Türkiye’ye girmeye çalışan 8 kişi yakalandı

01.03.2021 12:11 | Son Güncelleme:
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Mardin Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.Edinilen bilgiye göre, Suriye’den kaçarak Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 Suriyeli vatandaş Akdoğan bölgesinden yakalandı.

Mardin Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 Suriye uyruklu şahıs yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Suriye’den kaçarak Türkiye’ye yasa dışı yollarla girmeye çalışan 8 Suriyeli vatandaş Akdoğan bölgesinden yakalandı. Kızıltepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerince adli ve idari işlemlerine devam edilen 8 Suriye uyruklu şahsın sınır dışı edilmesi için işlemlerinin devam ettiği, işlemlerin tamamlanmasının ardından şahısların İl Göç İdaresi Müdürlüğü ekiplerine teslim edileceği bildirildi.

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