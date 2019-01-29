HABER

Suriyeli 4 çocuk yedikleri elmadan zehirlendi

YAŞAM HABERLERİ  | 29.01.2019 19:06 | Son Güncelleme

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşları 2 ila 9 arasında değişen Suriyeli 4 çocuk, tarlada bularak yedikleri elmadan zehirlendi.Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi’nde tarlada buldukları 3 adet elmayı yiyen Nadaem Al Husen (7), Ahıt Al Husen (9), Mehmet El Hüseyin (2) ve Ali El Hüseyin (4) adlı 4 çocuk, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Mersin’in Tarsus ilçesinde yaşları 2 ila 9 arasında değişen Suriyeli 4 çocuk, tarlada bularak yedikleri elmadan zehirlendi.
Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Atalar Mahallesi’nde tarlada buldukları 3 adet elmayı yiyen Nadaem Al Husen (7), Ahıt Al Husen (9), Mehmet El Hüseyin (2) ve Ali El Hüseyin (4) adlı 4 çocuk, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı. Çocuklardan durumu ağır olan Ali El Hüseyin, ilk müdahalesinin ardından Mersin Şehir Hastanesi’ne sevk edildi.
Olayla ilgili inceleme başlatan polis, Atalar Mahallesi’nde D.Ö. adlı şahsın, domuzların meyve bahçesine zarar vermemesi için bahçenin kenar kısımlarına 3 adet zehirli elma koyduğunu belirlerken, soruşturmanın sürdüğü bildirildi.

PARTNERMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktıMilyonlarca hayranı şokta! Rihanna'nın poposu estetikli çıktı
Ankara'da kuyumcuyu öldüren şüpheli Ağrı'da yakalandıAnkara'da kuyumcuyu öldüren şüpheli Ağrı'da yakalandı
Trafik polisi, kazada şehit olduTrafik polisi, kazada şehit oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Mustafa Sarıgül DSP'ye geçiyor! Yarın adaylığını açıklayacak

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Marketten satın alıp masasına bıraktı! Görünce şoke oldu

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

Kendini 'mehdi' ilan etmişti... Diyanet'ten büyük şok!

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

SMA hastalığının ilaçları geri ödeme sisteminde

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

Aleyna Tilki'yi çok kızdıracak!

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

SON DAKİKA! Yalçın Menteş'ten üzücü haber

İlginizi Çekebilir

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Huawei’nin en çok satılan modeli belli oldu!

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

Kocasını öldürdü, cesedini 4 parçaya bölüp bahçeye gömdü

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

200 TL'lik alışverişe %20 indirim Amazon Türkiye’de!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

İstanbul'daki genelevde akılalmaz ölüm!

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Türkiye'yi yasa boğmuştu! Cani babanın ifadesi ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Korkunç! Yola çekilen halat imamın boğazını kesti

Bursa polisi, 'Mavi Balina' intiharını son anda önledi

Polis son anda önledi! 'Zamanım yok, intihar edeceğim'

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

4 katlı binanın çatısında intihara kalkıştı, polis ikna etti

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Sır ölümün nedeni belli oldu! Ailesi defterini buldu

Ankara'da sokak ortasında genç kıza kabusu yaşattı!

Gece yarısı sokak ortasında dehşet! Genç kızı takip edip...

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

Mersin'de hortum gece yarısı vurdu! Seralar yerle bir oldu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.