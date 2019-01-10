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Suriyeli askeri muhalifler arasında ateşkes sağlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.01.2019 11:31 | Son Güncelleme

Suriye'nin İdlib, Halep ve Hama illerindeki askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar arasındaki çatışmalar sona erdi

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib, Halep ve Hama illerindeki askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı siyasi gruplar arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlandı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Ulusal Özgürleştirme Cephesi ile Heyeti Tahrir Şam arasında anlaşmaya varıldı.

Taraflar arasındaki anlaşmayla İdlib genelinde ateşkes sağlanacağı, grupların kent genelinde karşılıklı olarak açtıkları hendeklerin, siperlerin kaldırılacağı ve esirleri takas edeceği öğrenildi.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi bileşenlerinden Nureddin Zengi Hareketi ile Heyet Tahrir Şam, 30 Aralık'ta çatışmaya başlamış, çatışmalar daha sonra İdlib'in geneli ve Hama kırsalına yayılmıştı.

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