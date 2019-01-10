Suriyeli askeri muhalifler arasında ateşkes sağlandı

İDLİB (AA) - Suriye'nin İdlib, Halep ve Hama illerindeki askeri muhalifler ve Beşşar Esed rejimi karşıtı siyasi gruplar arasındaki çatışmalarda ateşkes sağlandı.

Özgür Suriye Ordusu (ÖSO) çatısı altındaki Ulusal Özgürleştirme Cephesi ile Heyeti Tahrir Şam arasında anlaşmaya varıldı.

Taraflar arasındaki anlaşmayla İdlib genelinde ateşkes sağlanacağı, grupların kent genelinde karşılıklı olarak açtıkları hendeklerin, siperlerin kaldırılacağı ve esirleri takas edeceği öğrenildi.

Ulusal Özgürleştirme Cephesi bileşenlerinden Nureddin Zengi Hareketi ile Heyet Tahrir Şam, 30 Aralık'ta çatışmaya başlamış, çatışmalar daha sonra İdlib'in geneli ve Hama kırsalına yayılmıştı.

