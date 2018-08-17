Suriyeli iş adamlarından Türk lirasına destek

Türk ekonomisine destek vermek amacıyla ABD menşeli ürünleri boykot ettiklerini belirten Derii, "Bundan sonra iş adamları olarak tüm alışverişlerimizde Türk lirası kullanacağız. Bu kararımızı Türkiye'deki tüm Suriye halkına, iş adamlarına, sektör temsilcilerine ilan ettik." diye konuştu.

Derii, emperyalist ülkelerin Türkiye'ye karşı bir kumpas kurduğuna dikkati çekerek, Türk halkı ile birlikte bu kumpasa karşı duracaklarını söyledi.

Dernek üyesi iş adamları olarak Türkiye ve Türk lirasına destek verme kararı aldıklarını dile getiren Derii, "Yaptığımız toplantılarda Türk lirasına desteğin İslami bir vecibe olduğunu ifade ettik." dedi.

- "Türkiye bu konuda da haklı taraftır"

Suriyeli İş Adamları ve Girişimciler Derneği Başkanı Abdusselam Hacı İbrahim de Türk lirasına destek olmak amacıyla kampanya başlattıklarını belirtti.

Kampanya kapsamında da ilk etapta 200 bin doları Türk lirasına çevirdiklerini bildiren İbrahim, şunları söyledi:

"Türkiye'nin Suriye konusundaki duruşunu unutmadık. İnşallah bu süreçte biz de Türkiye'nin yanında duracağız. Bu aynı zamanda bizim için bir İslami vecibedir. Türkiye'nin yanında olmak her Müslüman'ın yapması gereken bir durumdur ve herkesin Türkiye'yi desteklemesi gerekiyor. Biz biliyoruz ki Türkiye her konuda haklı olduğu gibi bu konuda da haklı taraftır. Biz de haklının yanında olup Türkiye'ye elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz.

- "Türkiyeli kardeşlerimizin yanında olacağız"

Şanlıurfa'da yaşayan Suriyelilerin ileri gelenlerinden Muntahec el-Hasan ise ABD önderliğinde Türkiye'ye karşı küresel bir ekonomik oyun oynandığını ifade etti.

Bu süreçte Türkiye'deki Suriye halkını bilinçlendirme çalışmaları yaptıklarını anlatan Hasan, şunları kaydetti:

"Türkiye ve Suriye iki ülke olarak bir beden gibidir. Biz bu süreçte Türkiyeli kardeşlerimizin yanında olacağız. Biz yaptığımız bütün görüşmelerde halkımıza yapacağımız alışverişleri Türk lirası üzerinden yapmalarını, paralarını Türk lirasına çevirmelerini söylüyoruz. Bizim Türkiye ile yaşamımız bir, aynı gemide yaşıyoruz. Türkiye'yi dik duruşunda destekliyoruz ve Türkiye halkı ile birlikte dik durmaya devam edeceğiz."

