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Suriyeli işçinin feci sonu! Pancar toplama makinesine düştü...

12.11.2022 22:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Korkunç olay Aksaray'da yaşandı. 26 yaşındaki Suriye uyruklu Ziyat İsa, pancar yüklediği makinenin içine düştü. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ziyat İsa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Suriyeli işçinin feci sonu! Pancar toplama makinesine düştü...

Olay, saat 16.15 sıralarında Ortaköy ilçesi Salarıalaca köyünde meydana geldi. Salih Yıldırım'a (55) ait tarlada çalışan Suriye uyruklu Ziyat İsa, dengesini kaybedip pancar yüklediği makinenin içine düştü. Durumu fark eden çiftçiler, jandarma, sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerine haber verdi.

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SORUŞTURMA SÜRDÜRÜLÜYOR

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan kontrolde Ziyat İsa’nın yaşamını yitirdiği belirlendi. Suriyeli gencin cansız bedeni, itfaiye ekipleri tarafından makinenin içinden çıkartılıp, otopsi için Ortaköy Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)

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