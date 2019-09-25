Suriyeli kadın ve genç kızlara yönelik sosyal proje tanıtıldı

Şanlıurfa'da "Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Genç Kızların Sosyal ve Ekonomik İstikrarı ve Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" projesinin tanıtımı yapıldı.

GAP Bölge Kalkınma İdaresi'nden (GAP BKİ) yapılan yazılı açıklamaya göre, Japonya Hükümeti tarafından fonlanan, Birleşmiş Milletler (BM) Kadın Birimi ve GAP BKİ'nin iş birliği ile Sığınmacılar ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği'nin teknik desteğiyle yürütülecek "Geçici Koruma Altındaki Suriyeli Kadın ve Genç Kızların Sosyal ve Ekonomik İstikrarı ve Dayanıklılığının Güçlendirilmesi" projesi tanıtıldı.

Programda, Şanlıurfa'da uygulanacak projenin mutabakat zaptı, BM Kadın Birimi ile GAP BKİ arasında imzalandı.

BM Kadın Birimi Türkiye Ofisi Ülke Direktörü Asya Varbanova, burada yaptığı konuşmada, insani yardım ve desteklerin önemli olduğunu söyledi.

Göç eden insanların, destekler sayesinde sosyal yaşama daha kolay uyum sağladığını belirten Varbanova, "İnsani yardım ve mülteci destek programlarında kadın ve kız çocuklarının ihtiyaçlarının tam olarak gözetilmesi, karar alma süreçlerine dahil edilmeleri ve ekonomik açıdan güçlenmeleri, sürdürülebilir kalkınma amaçlarına ulaşmada büyük önem taşımaktadır. GAP Bölge Kalkınma İdaresi ile bugün imzaladığımız mutabakat zaptını bu doğrultuda uzun vadeli bir ortaklığın başlangıcı olarak görüyoruz." dedi.