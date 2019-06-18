Suriyeli muhaliflerden Mursi için taziye mesajı

Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK), Mısır'ın demokratik yöntemlerle seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin Suriye halkının özgürlük, onur ve demokrasi için başlattığı devrime sadık kaldığını kaydetti.

Muhaliflerin çatı kuruluşu ve meşru temsilcisi olarak tanınan SMDK tarafından Mursi'nin vefatıyla ilgili yayımlanan taziye mesajında, SMDK'nin Mursi'nin ailesi ve kardeş Mısır halkına en samimi taziye dileklerini ilettiği belirtildi.

Mesajda, "Mursi, yönetimi sırasında Suriye halkının özgürlük, onur ve demokrasi için başlattığı devrime sadık kalmıştır. Taviz vermeden Arap milletinin meselelerine bağlılığını açıkça korumuştur." ifadesi kullanıldı.

Mısır'ın, "bölgeyi hedef alan herhangi bir hamleye karşı yıkılmaz bir duvar olduğu" vurgulanan mesajda, "Mısır'ın duruşunu bozmayacağından ve özgürlük ile şeref mücadelesi veren halka bağlılığını sürdüreceğinden eminiz." ifadelerine yer verildi.

- Mahkeme salonunda vefat etti

Muhammed Mursi, eski Cumhurbaşkanı Hüsnü Mübarek'i istifaya zorlayan 2011'deki halk devriminin ardından 2012'de ülke tarihinde demokratik yollarla göreve gelen ilk Cumhurbaşkanı olmuştu.