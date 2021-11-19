Suriyeli şarkıcı Omar Souleyman serbest bırakıldı

Almanya’da yaşadığı dönemde verdiği bir konserde PKK/YPG terör örgütü ile örgütün sözde lideri Abdullah Öcalan’ı övücü konuşma yaptığı iddiasıyla, Şanlıurfa’da gözaltına alınan Suriye uyruklu ünlü sanatçı Omar Souleyman lakaplı Omar Almasikh, jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Souleyman, çıkarıldığı mahkeme tarafından serbest bırakıldı.

NE OLMUŞTU?

Hakkında yakalama kararı olan Omar Souleyman’ın Karaköprü’de bir ikamette bulunduğu ihbarı üzerine harekete geçilmişti. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı’nın Karaköprü İlçe Jandarma Komutanlığı ile gerçekleştirdiği başarılı operasyonla Omar Almasikh, gözaltına alınmıştı.(İHA)

