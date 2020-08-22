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Suriyeli terziden Türkiye'ye tabelalı teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.08.2020 09:11 | Son Güncelleme

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli terzi Muhammed Khaled Alhajeleh, iş yerine astığı tabela ile Türkiye’ye teşekkür etti.

Suriyeli terziden Türkiye'ye tabelalı teşekkür

Suriye'nin başkenti Şam'da yaşarken çıkan iç çatışmalar nedeniyle 6 yıl önce kaçarak Hatay'ın Reyhanlı ilçesine yerleşen Muhammed Khaled Alhajeleh, burada da terzilik yapmaya başladı. İlçe merkezinde terzi dükkanı açan Muhammed Khaled Alhajeleh, iş yerinin girişine, "Herkes bizi reddederken siz kucak açtınız, herkes bizimle savaşırken bize destek oldunuz, kardeşlerimiz ve ailemiz oldunuz, bütün iyiliğiniz için çok teşekkür ederiz, iyiliğinizi unutmayacağız" yazılı teşekkür tabelası astı. Alhajeleh, "Savaş sırasında Suriye’yi terk eden milyonlarca insana kucak açan Türkiye’ye bizleri kabul ettiği için teşekkür etmek istedim. Üzerinde Türk bayrağı resmi de bulunan tabelayı iş yerimin girişine astım. Çünkü dünyada sadece Türkiye bizi kabul etti. Başka ülkeler bizi kabul etmedi. Bu yüzden de Türkiye'ye teşekkür ediyorum" diye konuştu. Alhajeleh, ayrıca Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a, Suriyelilere gösterdiği ilgiden dolayı teşekkür etti.

(DHA)

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