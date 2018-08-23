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Suriyeliler çadır kentten taşınıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 16:40 | Son Güncelleme

Gaziantep'in İslahiye ilçesindeki geçici barınma merkezinde yaşayan 103 Suriyeli aile, kendi istekleriyle çadır kentten ayrıldı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'in İslahiye ilçesinde bulunan ve yaklaşık 5 bin 900 Suriyelinin barındığı geçici barınma merkezinde yaşayan 103 aile, kendi istekleriyle çadır kentten ayrıldı.

Göç İdaresi Genel Müdürlüğü tarafından çadır kentlere gönderilen taşınma kararı doğrultusunda, Islahiye 1 Nolu Geçici Barınma Merkezi'nde yaşayan Suriyeli misafirlerin tercihleri soruldu.

Kapatılacak çadır kentler içerisinde yer alan ve yaklaşık 5 bin 900 Suriyelinin barındığı merkezden, kiraladıkları evlerde yaşamlarını sürdürme yönündeki tercihlerini belirterek ayrılan toplam 515 kişilik 103 aile, jandarma tarafından yapılan kontrollerinin ardından, araçlarla ilçe merkezi, Nurdağı ilçesi ile Hatay ve Kahramanmaraş gibi illere gitti.

Kamptan ayrılarak Kahramanmaraş'a gitmek üzere yola çıkan Suriyeli Mahir Kasmu, Suriye'nin İdlib kentinden 2012'de eşiyle İslahiye'ye geldiğini, 6 yıldır kampta yaşadığını, iki çocuğunun Türkiye'de dünyaya geldiğini söyledi.

Kasmu, çocuklarıyla el sallayarak Türkiye'ye teşekkür etti.

Geçici barınma merkezinin 31 Ağustos'a kadar boşaltılmasının planlandığı bildirildi.

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Gaziantep islahiye Suriyelilerin çadır kentten taşınması

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