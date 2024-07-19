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  4. Suriyeliler geri mi dönüyor? ‘100 bin kişi’ iddiası gündem oldu

Suriyeliler geri mi dönüyor? ‘100 bin kişi’ iddiası gündem oldu

19.07.2024 08:01
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Suriyelilerin ülkelerine geri dönmeleri konusunda tartışmalar sürerken dikkat çeken bir iddia geldi. AK Parti ile Esad yönetimi arasındaki diyaloglarla birlikte haziran-temmuz döneminde 100 bin Suriyelinin ülkesine dönüş yaptığı öne sürüldü. Bu iddia sonrası ‘yumuşama’ mesajlarının şimdiden karşılık bulduğu yorumları da yapılmaya başlandı. İşte detaylar…

Suriyeliler geri mi dönüyor? ‘100 bin kişi’ iddiası gündem oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, Suriye Devlet Başkanı Esad’a yönelik mesajlarının ardından başlayan Ankara ile Şam arasındaki karşılıklı 'normalleşme' adımları şimdiden meyvelerini vermeye başladı.

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Haziran-temmuz döneminde Türkiye’deki 100 bin Suriyeli, ülkesine döndü. Son bir aylık sürede 100’den fazla aile Halep’e yerleşti. Rejimle tek ulaşım kapısı olan Kesep gümrüğünde ciddi kalabalıkların oluştuğu görülürken yüzlerce kişi de Sam, Lazkiye, Humus ve Hama gibi Esad kontrolündeki şehirlere geri döndü. Günlük ortalama 300 ila 500 Suriyelinin rejim bölgelerine gittiği tespit edildi.

Son dönem geri dönenlerin büyük kısmı ise İdlib ve muhaliflerin kontrol ettiği bölgeleri tercih etti. Rejim bölgesine dönenler gazetemize yasadıklarını anlattı. Halep’te şartların geçtiğimiz yıllara oranla daha iyi olduğunu, ancak şehrin savaştan ciddi izler taşıdığını, elektrik ve altyapı sorununun devam ettiğini söyledi.

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Türkiye gazetesinin haberine göre; Gaziantep’te sekiz yıl yasadıktan sonra Halep’e dönen Ahmed Sahel “Eşim, beş oğlum ve torunlarımla yeniden evime döndüm. Burada da sadece dönüşümüzü bildirdik ve yeniden kaydımızı yaptırdık. Herhangi bir soruşturma ya da kötü muamele olmadı” dedi. Türkmen kökenli Velid Gazi ise Orta Doğu’nun üretim üssü Halep’te küçük de olsa canlanma olduğunu ifade ederek “Şu an en büyük sorun elektrik. Ancak Çin büyük bir santral kuruyor. Yakın dönem günlük süre sekiz saate çıkarılacak. Dönenler, dükkân, ev, arazi neyi varsa resmî kurumlara başvurarak teslim alıyor” diye konuştu.
Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
suriyeli suriyeliler
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