HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Suriyelilerden 3 milyon liralık dolandırıcılık planı! Kendilerini 'polis' olarak tanıttılar...

Suriyelilerden 3 milyon liralık dolandırıcılık planı! Kendilerini 'polis' olarak tanıttılar...

12.01.2023 19:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akılalmaz olay Muğla'da meydana geldi. 62 yaşındaki N.B., telefonda kendini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayını karıştı' diyen dolandırıcılara 3 milyon değerinde döviz, para ve altınını kaptırdı. Polisin Şanlıurfa, Konya ve İzmir'de düzenlediği operasyonda gözaltına alınan Suriye uyruklu 3 şüpheli tutuklandı. Şüphelilerin evlerinde bulunan altınların bir kısmı sahibine teslim edilirken, para ve dolarlar ise bulunamadı.

Suriyelilerden 3 milyon liralık dolandırıcılık planı! Kendilerini 'polis' olarak tanıttılar...

Muğla'nın Ortaca ilçesinde yaşayan N.B.'yi, 30 Aralık günü arayan bir kişi, kendisini polis olarak tanıtıp 'İsminiz hırsızlık olayına karıştı. Olayı aydınlatmamız için elinizdeki paraların seri numaraları ile altınları karşılaştırmamız gerekiyor. Karşılaştırmadan sonra size teslim edeceğiz' dedi. Telefondaki kişiye inanan N.B., 140 bin dolar, para ve altınları, eve gelen kişiye teslim etti. N.B., daha sonra kendisini hiç kimse aramayınca dolandırıldığını anlayarak polise şikayette bulundu. Muğla Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, çevredeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

qq

3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Ekipler, şüphelilerin Suriye uyruklu Remoun Kadmous (29), İbrahim Khalkf (29) ile Salih El Devriş (28) olduğunu belirledi. Oluşturulan özel ekip tarafından Şanlıurfa, Konya ve İzmir'de düzenlenen operasyonlarla gözaltına alınan 3 şüpheli, Muğla'ya getirildi. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli de tutuklandı.

Şüphelilerin evlerinde bulunan altınların bir kısmı sahibine teslim edilirken, para ve dolarlar ise bulunamadı. (DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek!Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüşecek!
Davutoğlu'ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime giderDavutoğlu'ndan ses getirecek sözler: Kriz çıkar, ülke seçime gider
ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...ABD'de büyük kriz! Saatler sonra...
Anahtar Kelimeler:
Muğla Altın suriyeli

En Çok Okunan Haberler

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Memurun zamlı maaşı 15 Ocak'a yetişmedi: 2 parça halinde...

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

Burhan Çaçan evinde kalp krizi geçirip hayatını kaybetti

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

İstanbullular dikkat! Kar için tarih verdi

Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi

Özgür Özel'den 'Süleyman Soylu' iddiası! Bakanlıktan yanıt geldi

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Yayaların arasına daldı, frene bile basmadı: 5 ölü, 13 yaralı

Eskişehir'de vahşet! 25 yaşındaki Tuğçe Can defalarca bıçaklandı, boğazı kesildi

Eskişehir'de vahşet! 25 yaşındaki Tuğçe Can defalarca bıçaklandı, boğazı kesildi

İlginizi Çekebilir

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Umre pozunda o detayı görenler şaştı kaldı! "Yaş 40'ı geçti..."

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Kablosuz kulaklığa geçiş yapmanızı sağlayacak 5 önemli neden!

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Müziği bıraktı, açık pozları sildi! Kapanacak mı?

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Çok sevilen Philips airfryerda 900 TL'nin üzerinde indirim!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.