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Suriyelilere tarım yolu açıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.10.2019 18:37 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde tarımsal eğitim verilen bin Suriyeli törenle sertifikalarını aldı.Uluslararası Mülteciler Araştırma Merkezi (UMAM) ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Suriyelilerin tarım sektöründe istihdamı için eğitim verildi.

Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezinde tarımsal eğitim verilen bin Suriyeli törenle sertifikalarını aldı.
Uluslararası Mülteciler Araştırma Merkezi (UMAM) ve Milli Eğitim Bakanlığı Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından Suriyelilerin tarım sektöründe istihdamı için eğitim verildi. Kahramanmaraş Valiliği ve İl Göl İdaresi Müdürlüğü’nün de desteklediği çalışmalar sonrası, eğitim alan bin Suriyeliye sertifikaları verildi. Kahramanmaraş Geçici Barınma Merkezi’nde düzenlenen toplantı sonrası konuşan Uluslararası Mülteciler Araştırma Merkezi Başkanı Mustafa Ekinci, istihdam sorunu olan tarım sektöründe Suriyelilerin de yer alacağını söyledi. Devam eden eğitimler sonunda yaklaşık 10 bin kişiye sertifika verileceğini söyleyen Ekinci, “Türkiye’de sıkıntı yaşadığımız istihdamlardan biri tarımsal istihdamdır. Tarım sektöründe çalışacak bugün işçi ve eleman bulamıyoruz. Özellikle bugün, Suriyeli kardeşlerimiz bu konuda mesleki ve teknik eğitim verip sertifikalandırıp tarımsal alana kazandırmak istiyoruz. Yaklaşık 10 bin kişiyi Kahramanmaraş, Gaziantep ve Osmaniye’de eğiteceğiz ve tarımsal alana katkı sağlayacağız” diye konuştu.

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