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Suriyelilerin barındığı çadır kent boşaltıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.09.2018 14:44 | Son Güncelleme

Gaziantep’in İslahiye ilçesindeki İslahiye 1 Nolu Geçici Barınma Merkezi, son 660 kişilik Suriyeli grubun da başka illerdeki merkezlere nakledilmesiyle boşaldı

GAZİANTEP (AA) - Kapatılacak çadır kentler içerisinde yer alan ve 11 Ağustos'tan bu yana 5 bin 900 Suriyelinin tahliyesinin sürdüğü İslahiye 1 Nolu Geçici Barınma Merkezi, kalan 660 kişilik grubun da başka illerdeki barınma merkezlerine nakledilmesiyle tamamen boşaltıldı.

Geçici barınma merkezinin boşaltılması sürecinde ailelerin ilçede kiraladıkları konutlara taşınmasının ardından tercihlerini çadır kentte barınma yönünde yapan 660 Suriyelinin de nakil işlemlerine sabah başlandı.

660 Suriyeli, jandarma ve güvenlik görevlilerinin kontrollerinin ardından araçlarla Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Malatya ve Osmaniye'deki barınma merkezlerine ulaştırılmak üzere 14 otobüs ve eşyalarını taşıyan 10 tırla barınma merkezinden ayrıldı.

İslahiye Kaymakamı Ramazan Yıldırım, çadır kentteki taşınma işlemlerini takip etti.

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Anahtar Kelimeler:
islahiye Suriyeliler Çadır Kentten Taşınıyor

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