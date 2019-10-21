"Suriyelilerin sesi" Barış Pınarı manşetiyle çıktı

"Kısa bir süre önce başlatılmış olan Barış Pınarı Harekatı, Suriyeliler ve Türkler için önemli bir süreç olduğu için, doğal olarak bu sayıda harekatı ele aldık. Bu süreç Türk ve Suriye ulusal çalışmasını aynı anda gerçekleştirmeye çalışıyor. Bu harekat, Suriye'nin kuzeyindeki terörist unsurunun varlığına son verilmesine, mülteciler için de güvenli bir bölge oluşturulmasına katkıda bulunuyor. Bu yüzden manşet 'Barış Pınarı olmalı' dedik."

Manşetinde Türk askerinin Suriyeliler tarafından sevinçle karşılanmasını gösteren fotoğrafın yer aldığı son sayıda, harekatın Türkiye ve Suriye için gerekliliği vurgulandı.

Bir sonraki sayıda da aynı konuyla devam edeceklerini belirten Saadu, "Barış Pınarı Harekatı çerçevesinde amaçlanan, Suriye'nin kuzeyinde güvenli bölge oluşturmak, YPG/PKK'nın bu bölgede bir devletçik kurmak için yaptığı plana ölümcül bir darbe vurmaktır. Barış Pınarı Harekatı, terörist gruplar tarafından kurulmak istenen devletin planını kesintiye uğrattı." diye konuştu.

Türkiye ve Suriye'nin çıkarlarının kesiştiğini ve Suriye'nin birliğine zarar veren bu ayrılıkçı bölünme projesini yok etmek için bir araya geldiklerini ifade eden Saadu, harekatla oluşturacak güvenli bölgeyle bir milyon Suriyelinin ülkelerine dönme olasılığı bulunduğu dile getirdi.

Saadu, gazetenin manşetine seçilen fotoğrafın, Suriye Kürtlerinin, Türk askerini karşılamasını yansıttığını anlatarak, "Fotoğrafta kucaklama, doğallık, duygusallık var. Onlar için gelen Türk askerinin kabulü vardır. Batının 'şeytanlaştırmaya' çalıştığı Türk askerini o bölgedeki halkın nasıl bağrına bastığını gösteriyor. Fotoğraf meselenin Avrupa veya Amerikalıların iddia ettiği gibi olmadığını yansıtıyor." dedi.