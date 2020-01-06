Suriye'nin Rakka ilinde 27 sivil katledildi

RAKKA/ANKARA (AA) - Suriye'nin orta kesimlerindeki Rakka ilinde çobanlık yapan 27 sivil, katledildi.

Ülkenin doğusundaki Deyrizor ve orta kesimlerinde yer alan Rakka illerinden, AA'ya bilgi veren farklı yerel kaynaklar, katliamın Rakka'nın güneyinde bulunan Madan ve Sapha ilçelerindeki meralık alanda yaşandığını bildirdi.

Çobanlık yapan 27 kişinin bıçak ve ateşli silahlarla öldürüldüğünü kaydeden kaynaklar, 10'dan fazla kişiden ise haber alınamadığını anlattı.

Kaynaklar, katliamın Deyrizor'daki İran destekli yabancı terörist gruplara ait konvoyun, Beşşar Esed rejimi güçlerine destek vermek için Rakka'ya geçişiyle aynı saatlerde yaşandığına dikkati çekti.

"Rakka Sessizce Öldürülüyor" isimli yerel haber ağı da katliamda hayatını kaybedenlerin isimlerini paylaştı.

- Deyrizor İran destekli grupların işgalinde

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.