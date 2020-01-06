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  4. Suriye'nin Rakka ilinde 27 sivil katledildi

Suriye'nin Rakka ilinde 27 sivil katledildi

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Suriye'nin Rakka ilinde 27 sivil katledildi

RAKKA/ANKARA (AA) - Suriye'nin orta kesimlerindeki Rakka ilinde çobanlık yapan 27 sivil, katledildi.

Ülkenin doğusundaki Deyrizor ve orta kesimlerinde yer alan Rakka illerinden, AA'ya bilgi veren farklı yerel kaynaklar, katliamın Rakka'nın güneyinde bulunan Madan ve Sapha ilçelerindeki meralık alanda yaşandığını bildirdi.

Çobanlık yapan 27 kişinin bıçak ve ateşli silahlarla öldürüldüğünü kaydeden kaynaklar, 10'dan fazla kişiden ise haber alınamadığını anlattı.

Kaynaklar, katliamın Deyrizor'daki İran destekli yabancı terörist gruplara ait konvoyun, Beşşar Esed rejimi güçlerine destek vermek için Rakka'ya geçişiyle aynı saatlerde yaşandığına dikkati çekti.

"Rakka Sessizce Öldürülüyor" isimli yerel haber ağı da katliamda hayatını kaybedenlerin isimlerini paylaştı.

- Deyrizor İran destekli grupların işgalinde

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatlarıyla ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor'un batısı, Kasım 2017'de İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla, DEAŞ işgaline son veren Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, en yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu, İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

İran destekli gruplar, Deyrizor'da el koydukları mülklerde mezhep temelli eğitim veriyor, kültürel faaliyetler düzenliyor, Şii inancına ait ibadethane olan "hüseyniyeleri" açıyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

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Deyrizor İRAN İran destekli öldürüldü Rakka Suriye Şii

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