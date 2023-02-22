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  4. Sürmeden önce tekrar düşünün! İki yıl boyunca yenilen dudak koruyucu miktarı mide bulandırdı

Sürmeden önce tekrar düşünün! İki yıl boyunca yenilen dudak koruyucu miktarı mide bulandırdı

22.02.2023 21:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dudakların kuruması soğuk kış aylarında oldukça büyük bir problem haline geliyor. Çatlayarak kanayan dudakları nemlendirmek için çeşitli dudak koruyucuları tercih ediliyor. TikTok'ta yayınlanan bir videoda sıklıkla bu ürünler kullanan kişilerin iki yıl içerisinde yediği dudak koruyucu miktarı izleyenleri dehşete düşürdü.

Sürmeden önce tekrar düşünün! İki yıl boyunca yenilen dudak koruyucu miktarı mide bulandırdı

Soğuk kış günlerinde cildimiz gibi dudaklarımızı da nemlendirmemiz gerekiyor. Dudakta meydana gelen kuruluklara müdahale edilmemesi acıya ve kanamaya neden oluyor. Bu sebeple dudakları nemlendirmek, onarmak için farklı kokularda ve aromalarda dudak balsamları bulunuyor. Uzmanlar birçok kişinin kullanılan dudak balsamını farkında olmadan yiyor olabileceği ortaya çıktı.

YÜKSEK KALİTELİ ÜRÜNLER ALMAYA DİKKAT EDİN

Dudak balsamını uygularken, tam olarak ne kadarını tükettiğimizi değil, dudaklarımıza nasıl yardımcı olacağını düşünüyoruz. Ancak TikTok'ta viral olan bir video kesinlikle bazı insanların bu konudaki düşüncelerini değiştirdi. Gönderinin altında şu ifadeler yer aldı: "Kullandığınız dudak balsamının yüksek kaliteli içeriklere sahip olduğundan emin olun! Her gün dudak balsamı kullanırsanız, iki yıl boyunca tüketebileceğiniz şeylerin bir temsili."

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Videoyu anlatan kişi, uyguladığınız dudak balsamının dudaklarınıza sürüldüğünde nasıl öylece kaybolmadığını açıklıyor. İçerik oluşturucusu, TikTok'ta yemek yemeyi ve içmeyi mükemmel bir şekilde örnekleyerek, kahve içerken, cips yerken veya başka bir şey yerken nasıl dudak ürününü yediğinizi gösterdi. Ardından, iki yıllık bir süre boyunca her gün dudak balsamı kullanırsanız muhtemelen tüketmiş olduğunuz dudak balsamı miktarını paylaştı.

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Dr. Mehmet Öz de ortalama bir kadının her on yılda bir yaklaşık 3 kg dudak ürünü tüketeceğini ortaya çıkardı. 18.000'den fazla kişi, ne kadar dudak balsamı yuttuğumuza dair şoklarını ve tiksintilerini ifade etmek için TikTok'un yorum bölümüne gitti.

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TikToker, izleyicilerden dudak ürünlerindeki içeriklerin farkında olmalarını ve kaliteyi korurken güvenli olduklarından emin olmalarını isteyerek videoyu sonlandırdı.

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