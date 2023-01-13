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Sürpriz açıklama Apple'dan! "Maaşından yaklaşık yüzde 40 kesinti yapacak"

13.01.2023 12:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Apple, sürpriz kararlar almaya devam ediyor. Alınan son bir karar ise oldukça şaşırtıcı bulundu. Apple, Üst Yöneticisi (CEO) Tim Cook'un, şirketteki yıllık maaşının yaklaşık yüzde 40 düşürüleceğini açıkladı. Buna göre, 2022'de "hedef geliri" 84 milyon dolar olan Cook için bu yıl bu rakam, yaklaşık yüzde 40 indirimle yaklaşık 49 milyon dolara düştü.

Sürpriz açıklama Apple'dan! "Maaşından yaklaşık yüzde 40 kesinti yapacak"

iPhone 15, yeni Apple Watch ve Mac'ler hakkında birbirinden farklı iddialar teknoloji basınında yer alırken, Apple'dan CEO Tim Cook'un maaşı hakkında flaş bir açıklama geldi. BBC'nin haberine göre, Apple'ın maaş komitesi, Cook'un 2023 "hedef gelirini" yaklaşık 49 milyon dolar olarak belirledi.

SEC'E BİLDİRİM YAPILDI

Apple'ın ABD Menkul Kıymetler ve Borsalar Komisyonu'na (SEC) yaptığı bildirimde, "Maaş komitesi, hissedarların geri dönüşleri ve Apple'ın sıra dışı performansıyla Cook'un gelirinin yeniden düzenlenmesi tavsiyesini dengeledi." ifadesi kullanıldı.

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GEÇEN YIL 84 MİLYON DOLARDI! BU YIL İSE BAKIN HANGİ RAKAMA DÜŞECEK

3 milyon dolarlık yıllık maaşı ve 6 milyon dolara kadar ikramiyeleri değişmeyen Cook'un, şirket hisselerinden elde edeceği gelirin düşeceği belirtildi. Buna göre, 2022'de "hedef geliri" 84 milyon dolar olan Cook için bu yıl bu rakam, yaklaşık yüzde 40 indirimle yaklaşık 49 milyon dolara düştü.

Geçen yıl tedarik zincirinde yaşanan sorunlar ve küresel ekonomik daralma nedeniyle Apple'ın hisse değerinde yaklaşık yüzde 20 düşüş görülmüştü.

Cook'un, şirketin hissedarlarından gelen eleştiriler üzerine, şirketten elde ettiği gelirin yıllık yüzde 40 düşürülmesini talep ettiği belirtiliyor.

Forbes dergisine göre, 62 yaşındaki Cook'un kişisel mal varlığı 1,7 milyar doları buluyor. (AA)

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