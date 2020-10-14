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Sürpriz gelişme: Google Search On etkinliğini duyurdu!

TEKNOLOJİ HABERLERİ  | 14.10.2020 15:34 | Son Güncelleme

Google'dan Search On adında beklenmedik bir geliyor. Google yaptığı duyuru ile birlikte Search On adında yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Peki Google Search On ne zaman gerçekleşecek? En önemlisi Google Search On'da neler tanıtacak?

Sürpriz gelişme: Google Search On etkinliğini duyurdu!

Google son etkinliğini eylül ayının son gününde düzenlemiş ve Google Pixel 4a 5G ve Google Pixel 5'i görücüye çıkartmıştı. Google'ın koronavirüs salgını nedeniyle gerçekleştiremediği geleneksel Google I/O etkinliğinin yerini doldurmaya çalışan bu etkinlik, Google'ın en yeni ürün ve hizmetlerinin kamuoyuna sunulmasını sağlamıştı. Herkes Google'ın 2020 yılını Google Pixel 5'i tanıttığı etkinlik ile kapatacağını iddia ediyorken, Google'dan beklenmedik bir duyuru geldi. Bu duyurunun başrolü ise Google Search On'du.

GOOGLE SEARCH ON TARİHİ İLE BİRLİKTE AÇIKLANDI

Google, Search On adını verdiği yeni bir etkinlik düzenleyeceğini açıkladı. Google'ın etkinliği 15 Ekim'de (yarın) gerçekleştirilecek. Etkinlik, Google'ın Search On iması ile özel olarak oluşturduğu internet sitesi üzerinden ve Google'ın resmi YouTube kanalından canlı yayınlanacak.

Google Search On tarihi

GOOGLE SEARCH ON ETKİNLİĞİNDE NELER TANITILACAK?

Search On iması, bizlere Google'ın arama motoru ile alakalı yeni gelişmeler sunacağını gösteriyor. Bunun dışında Google'ın paylaştığı söylenen bilgilerde yapay zekanın gücünden de bahsediliyor. Bu da bize Google'ın Google Asistan gibi hizmetleriyle ilgili de önemli bilgiler paylaşacağının bir sinyali olarak görülüyor. Search On etkinliğinde yeni bir Google Pixel telefon ile tanışma ihtimalimiz ise oldukça düşük.

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