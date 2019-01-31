Suruç'ta otomobiller çarpıştı: 8 yaralı

SURUÇ (Şanlıurfa), (DHA)- ŞANLIURFA'nın Suruç ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 8 kişi yaralandı.
Kaza, öğleden sonra Şanlıurfa-Gaziantep karayolunun 37'nci kilometresinde meydana geldi. Suruç yönüne giden Erdoğan Adalmış yönetimindeki 63 LD 355 plakalı otomobil, Bostancı Mahallesi yakınlarında Halef Güler yönetimindeki 63 FD 303 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle Güler'in otomobili kontrolden çıkarak tarlaya devrildi. Çevredekilerin ihbarıyla sevk edilen sağlık ekipleri, otomobillerde yaralı haldeki 8 kişiyi ambulanslarla Suruç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Acil serviste tedavisine başlanılan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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