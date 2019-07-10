HABER

Sürücü adayının kullandığı otomobil minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2019 12:58 | Son Güncelleme

Sürücü adayının kullandığı otomobil minibüsle çarpıştı: 3 yaralı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde, sürücü adayının kullandığı otomobil ile minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı.

Sürücü adayı Melis Satuk B'nin, kullandığı sürücü kursuna ait 01 BUH 22 plakalı otomobil, Kıyı Boyu Caddesi'nde, Yusuf I. idaresindeki 01 EV 887 plakalı minibüsle çarpıştı.

Kazada yaralanan Yusuf I, ambulansla Seyhan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Otomobilde sıkışan Melis Satuk B. ve yanındaki kurs eğitmeni Sevgi Ü'nün kurtarılması için Adana Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı CANKUR ekiplerine haber verildi.

Kaza yerine gelen ekiplerin çalışmasıyla araçtan kurtarılan iki kadın, sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

PARTNERİşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!İşte şişe kapağı açma akımına kapılan ünlüler!
Mudanya "Yazarlık Atölyesi" ilk mezunlarını verdiMudanya "Yazarlık Atölyesi" ilk mezunlarını verdi
Beyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandıBeyoğlu'nda korku dolu anlar yaşatan gaspçı yakalandı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
adana Kaza minibüs Seyhan

En Çok Okunan Haberler

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Dışişleri Bakanlığı'ndan Doğu Akdeniz açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Ağır bedeller ödendi

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

2 yıl sonra karar çıktı! Şok gelişmeler

Güldür Güldür'den üzen haber!

Güldür Güldür'den üzen haber!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ali Babacan hakkında ilk kez konuştu!

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

Peş peşe operasyonlar! Çok sayıda gözaltı...

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Ölber Vadisi'ndeki saklı güzellik!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Sadece 3 gün geçerli efsane fırsatlar ile Trendyol Alışveriş Festivali başladı!

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Pendik'te hamile kadının bulunduğu araca saldıran 2 şüpheli tutuklandı

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Bilal Erdoğan'dan Okçular Vakfı ile ilgili iddialara yanıt

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

Metrobüste iğrenç olay! Uyarıya rağmen devam etti

15 Temmuz gecesine ait yeni görüntüler ortaya çıktı

İşte 15 Temmuz'a ait daha önce hiç görmediğiniz görüntüler!

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

15 Temmuz hain darbe girişiminin yeni görüntüleri ortaya çıktı

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Son dakika haberi... Zırhlı birlikler davasında karar!

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Beylikdüzü'nde TIR bariyerlere çarptı, yol trafiğe kapandı

Çanakkale Boğazı'ndan geçen Yunan savaş gemisinde ilginç detay

Yunan savaş gemisinde ilginç detay

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.