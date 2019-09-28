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Sürücüler, 'yaşam tüneli'nde bilgilendiriliyor

YAŞAM HABERLERİ  | 28.09.2019 10:37 | Son Güncelleme

GÜMÜŞHANE'de trafik polisleri, "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında, polis kontrol noktasına kurduğu 'yaşam tüneli' çadırında, sürücülere uymaları gereken kuralları video izleterek, gösteriyor.

Sürücüler, 'yaşam tüneli'nde bilgilendiriliyor

Sinan UÇAR/GÜMÜŞHANE,(DHA)-GÜMÜŞHANE'de trafik polisleri, "Yaşam için kısa bir mola" sloganıyla başlatılan uygulama kapsamında, polis kontrol noktasına kurduğu 'yaşam tüneli' çadırında, sürücülere uymaları gereken kuralları video izleterek, gösteriyor.
Emniyet Genel Müdürlüğü'nün başlattığı Yaşam Tünelleri Projesi, Gümüşhane’de de uygulamaya girdi. Kentin İkisu mevkisindeki trafik denetleme alanına 'Yaşam Tünelleri' çadırı kuruldu. Araçlarıyla birlikte çadıra alınan sürücülere, emniyet kemeri kullanımının gerekliliği, alkolün sürücüler üzerindeki etkileri, cep telefonu kullanımındaki riskler ve aşırı hızın yol açabileceği tehlikeler ile ilgili video izlettirildi.
‘SÜRÜCÜLERİ BİLİNÇLENDİRİYORUZ’
Gümüşhane Trafik Şube Komiser Yardımcısı Tacettin Eyi, projenin trafik kazalarını en aza indirmeyi hedeflediğini söyleyerek, “Yaşam tüneli olarak adlandırılan çadırlarımız, İçişleri Bakanlığımız tarafından verilen talimat üzerine yapılan bir uygulama. Diğer illerde de uygulanıyor ancak bizim ilimizdekinin farkı daha teknolojik olması. Yüksek ses sistemi ve görüntü kalitesi mevcut, yolcuları araçtan indirmeden tünel içerisinde videolar izletiyoruz. Çadırın girişi ve çıkışı elektronik kepenklerle donatılmış. Çadırın dışı bilinçlendirici reklamlarla kaplı. Yapılan uygulamayla, emniyet kemeri, telefonla konuşma, aşırı hız gibi ihlalleri yapan sürücüleri çadırlara alıp, konularla ilgili kısa videolar izleterek, sürücüleri bilinçlendiriyoruz. Oluşabilecek kazaları gösterip, önlem almalarını ve ihlalleri tekrarlamamalarını amaçlıyoruz” dedi.
‘EMNİYET KEMERİMİ BAĞLAYACAĞIM’
Trabzon’dan Erzincan’a yolculuk yapan sürücü Kemal İskifiyeli, uygulamayı faydalı bulduğunu dile getirerek, “Emniyet kemerini rahatsız etmemesi için arkaya atmıştım. Videoyu izledim. Çamdan çıkanlar, arabadan fırlayanlar oluyor. Çocuklar için emniyet kemerinin önemini de gördüm. Bundan sonra emniyet kemerimi kuralına uygun bağlayacağım” diye konuştu.
‘VİDEOYU HERKES İZLEMELİ’
Samsun'dan Gümüşhane’ye yolculuk yapan Mahmut Uzun da, “Emniyet kemeri takıyorum. Çadırı merak ettiğim için görmek istedim. Videoyu izlediğim için mutluyum. Emniyet kemeri takmadan yola çıkmıyorum. Merak ettiğim için izledim, herkesin izlemesini tavsiye ediyorum” dedi.
Ankara’dan Gümüşhane’ye giden Ahmet Kadıoğlu ise emniyet kemerini usulüne uygun takmadığı için ceza yazıldığını nelirterek, “Hata bizim, videoyu herkes izlemeli” diye konuştu

FOTOĞRAFLI

Sürücüler, 'yaşam tüneli'nde bilgilendiriliyorSürücüler, 'yaşam tüneli'nde bilgilendiriliyorSürücüler, 'yaşam tüneli'nde bilgilendiriliyorSürücüler, 'yaşam tüneli'nde bilgilendiriliyor

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