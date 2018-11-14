Sürücülerin park yeri aramasını önleyecek uygulama

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Teknokent'te bulunan ofislerinde çalışmaya başlayan arkadaşlar, TÜBİTAK'tan aldıkları destekle sürücülere boş park alanlarını gösteren ve otopark işletmelerini daha verimli hale getiren bir sistem hazırladı.

Yaşadıkları sorunun çözümü için ne yapabileceklerini düşünen Şahin, boş park alanını gösteren bir uygulama geliştirmeye karar verdi.

Makine mühendisi Berk Şahin ile arkadaşları Taha Şahin ve Halil Bakırcı, tatil için geldikleri memleketleri Amasya'da uzun süre araçlarını park edecek yer aradı.

Park noktasına yerleştirilen sensörler sayesinde sürücülerin boş park alanına yönlendirildiğini dile getiren Berk Şahin, "Uygulama ile cadde üstü otopark işletmeleri için de verimliliği artırmış oluyoruz. Sürücü, mobil uygulamayı telefonuna indirdiğinde bulunduğu yere en yakın boş park alanını görecek ve kendine bir rota çizilecek. Projemiz sayesinde sürücüler, boş park alanı ararken harcadığı zamandan ve yakıttan da tasarruf edecek." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de pek çok kentteki caddelerde yol kenarlarının otopark olarak kullanıldığına işaret eden Şahin, "Bize destek verildiği takdirde bu sistem tüm Türkiye'de uygulanabilir hale gelebilir. Projemize yöneticilerin ve vatandaşların ilgisi çok güzel. Amasya Belediyesi ile anlaşma yaptık ve projeyi uygulamaya başladık." dedi.

Taha Şahin de mobil uygulamaya otopark hizmeti veren bazı belediyeler ile alışveriş merkezlerinden talep geldiğine dikkati çekerek, bu konudaki görüşmelerinin sürdüğünü dile getirdi.

Şahin, "Artık sürücüler park yeri arama stresi yaşamayacak. Mobil uygulama üzerinden boş park yerine rahatlıkla ulaşabilecek. Aynı zamanda park ücretlerini de mobil uygulama üzerinden ödeyebilecekler." diye konuştu.

