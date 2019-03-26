"Sürüngenler" çetesinin estetik yaptıran lideri lüks rezidansta yakalandı!

Bahçelievler, Bağcılar ilçelerinde birbiri ardına meydana gelen iş yeri soygunları üzerine polis tarafından soruşturma açıldı. Polis güvenlik kameralarını incelediğinde maskeli olduğunu tespit ettiğini şüphelilerin plakası sökülmüş yada ikiz plaka yapılmış otomobiller kullandığını, önceden keşif yaptıkları iş yerlerinin önce alarm bağlantılarını kestiklerini, güvenlik kameralarına yakalanmamak için sürünerek iş yerlerinde dolaştıklarını tespit etti. Şüphelilerin iş yerlerinde bulunan yanlarında getirdikleri aparatlarla kasaları açtıkları ve içindekileri çaldıkları ortaya çıktı.

POLİS OPERASYON YAPTI

Polis şüphelileri yakalamak için 23 Mart'ta Zeytinburnu, Esenler, Güngören ve Bağcılar ilçelerinde daha önceden tespit edilen 6 adrese eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda aralarında çete liderinin de bulunduğu toplam 7 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerle birlikte 80 bin lira nakit para, kasa açmakta kullanıldığı değerlendiren matkap, murç gibi malzemeler ele geçirildi.

ÇETE LİDERİ LÜKS REZİDANSTA YAKALANDI